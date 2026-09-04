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4 сентября 2026, 11:45 Читати українською

ОВА переходят на круглосуточную работу с бизнесом: что изменится для предпринимателей

Областные военные администрации переходят на круглосуточное взаимодействие с бизнесом, чтобы помочь предприятиям адаптировать работу к новым условиям безопасности. Об этом сообщили в Офисе Президента.

Областные военные администрации переходят на круглосуточное взаимодействие с бизнесом, чтобы помочь предприятиям адаптировать работу к новым условиям безопасности.

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В каждой области планируется создать своеобразное «единственное окно» для обращений компаний, а специальные рабочие группы будут заниматься вопросами резервных площадок, логистики и релокации.

Бизнес сможет обращаться в ОВА круглосуточно

Департаменты экономики ОВА будут работать в круглосуточном режиме для оперативной коммуникации с предприятиями.

Компании смогут обращаться по поводу текущей работы, расширения деятельности, переноса части операций в другие регионы или создания резервных объектов.

Для этого планируется использовать платформу «Диалог власти и бизнеса». Еженедельно будут проводить онлайн-консультации с предпринимателями с участием руководителей областей. При необходимости количество таких встреч будут увеличиваться.

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Предприятиям будут помогать создавать резервные площадки

Одно из ключевых направлений — децентрализация хранения и операционной деятельности.

Специальные рабочие группы помогут компаниям переносить часть запасов на дополнительные или резервные площадки. ОВА должны определять потенциальные локации и способствовать их оперативному запуску.

Для бизнеса это значит возможность заблаговременно сделать альтернативную инфраструктуру, чтоб в случае заморочек на основном объекте компания могла продолжить работу.

Власти будут сопровождать релокацию бизнеса

Предприятиям, которые решат открыть резервные объекты или частично перенести деятельность в другие регионы, обещают сопровождение на уровне областей и общин.

Речь идет о помощи с поиском соответствующих территорий, организацией необходимых коммуникаций и логистики.

Отдельно будут создавать совместные рабочие группы по логистике с участием профильного министерства и ОВА. Их задача — оперативнее координировать потребности предприятий и находить соответствующие решения между регионами.

Что это даст предпринимателям

Новая система должна сократить время, необходимое для бизнеса для решения вопросов, связанных с перемещением запасов, созданием резервных объектов и релокацией.

Фактически компании получат единый канал коммуникации с региональными властями, по которому можно будет подавать запросы и получать помощь с поиском площадок, логистикой и организационными вопросами.

Такой подход должен позволить предприятиям не ожидать возникновения критической ситуации, а предварительно готовить резервные сценарии работы.

В то же время, правительство ранее заявляло о расширении возможностей для участия бизнеса в программах доступного кредитования. В частности, речь идет о предприятиях, которые нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах для восстановления и адаптации работы.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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