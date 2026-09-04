К началу отопительного сезона в Украине планируют запустить интерактивную «Карту энергонезависимости», которая поможет жильцам оценить, насколько конкретное здание готово к отключениям электроэнергии и возможным авариям. Проект создают Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины и общественная организация «ЛУН Город».
В Украине запустят «Карту энергонезависимости»: зачем она нужна
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Что будет показывать карта
На платформе можно будет проверить, есть ли у жилого дома резервные источники питания — в частности генератор, инвертор или другое оборудование для автономной работы.
В то же время, детальную техническую информацию публиковать не планируют. По соображениям безопасности, пользователи будут видеть только общие данные о наличии оборудования.
Информацию о конкретном доме смогут корректировать или частично скрывать уполномоченные представители ОСМД или ЖЭКа.
Зачем нужна «Карта энергонезависимости»
Главная цель проекта — дать людям возможность заранее оценить готовность своего дома к зиме и длительным отключениям электроэнергии.
Карта будет полезна не только владельцам квартир. Ее смогут использовать:
- жители — чтобы проверить, имеет ли их дом резервное питание;
- арендаторы — чтобы оценить автономность жилья перед арендой;
- покупатели квартир — как дополнительный критерий при выборе недвижимости;
- ОСМД и управляющие — чтобы показать, какое оборудование уже установлено и насколько дом подготовлен к возможным перебоям с электроснабжением.
Таким образом карта должна сделать энергетическую автономность дома одним из прозрачных параметров при выборе жилья.
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Карта поможет установить новое оборудование
На платформе планируется размещать информацию о государственных и местных программах поддержки энергоэффективности.
ОСМД и управляющие смогут узнавать доступные компенсации и гранты, которые можно использовать для приобретения и установки энергоэффективного и резервного оборудования.
После запуска разработчики планируют расширять функционал карты, привлекать ОСМД и управляющих для проверки данных и постепенно распространять проект на другие крупные города Украины.
Фактически «Карта энергонезависимости» должна стать цифровым справочником готовности жилищного фонда к зиме и энергетическим кризисам без раскрытия чувствительной информации о конкретном оборудовании.
Комментарии - 2
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