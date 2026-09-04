В Украине запустят «Карту энергонезависимости»: зачем она нужна

К началу отопительного сезона в Украине планируют запустить интерактивную «Карту энергонезависимости», которая поможет жильцам оценить, насколько конкретное здание готово к отключениям электроэнергии и возможным авариям. Проект создают Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины и общественная организация «ЛУН Город».

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Что будет показывать карта

На платформе можно будет проверить, есть ли у жилого дома резервные источники питания — в частности генератор, инвертор или другое оборудование для автономной работы.

В то же время, детальную техническую информацию публиковать не планируют. По соображениям безопасности, пользователи будут видеть только общие данные о наличии оборудования.

Информацию о конкретном доме смогут корректировать или частично скрывать уполномоченные представители ОСМД или ЖЭКа.

Зачем нужна «Карта энергонезависимости»

Главная цель проекта — дать людям возможность заранее оценить готовность своего дома к зиме и длительным отключениям электроэнергии.

Карта будет полезна не только владельцам квартир. Ее смогут использовать:

жители — чтобы проверить, имеет ли их дом резервное питание;

арендаторы — чтобы оценить автономность жилья перед арендой;

покупатели квартир — как дополнительный критерий при выборе недвижимости;

ОСМД и управляющие — чтобы показать, какое оборудование уже установлено и насколько дом подготовлен к возможным перебоям с электроснабжением.

Таким образом карта должна сделать энергетическую автономность дома одним из прозрачных параметров при выборе жилья.

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Карта поможет установить новое оборудование

На платформе планируется размещать информацию о государственных и местных программах поддержки энергоэффективности.

ОСМД и управляющие смогут узнавать доступные компенсации и гранты, которые можно использовать для приобретения и установки энергоэффективного и резервного оборудования.

После запуска разработчики планируют расширять функционал карты, привлекать ОСМД и управляющих для проверки данных и постепенно распространять проект на другие крупные города Украины.

Фактически «Карта энергонезависимости» должна стать цифровым справочником готовности жилищного фонда к зиме и энергетическим кризисам без раскрытия чувствительной информации о конкретном оборудовании.