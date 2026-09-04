Германия увеличит помощь Украине на энергетику

Германия через государственный банк развития KfW дополнительно направляет около 250 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства предоставляет Федеральное министерство экономики и энергетики ФРГ.

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Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Германии и федеральное министерство экономики и энергетики Екатерину Райхе за новый вклад.

По его словам, эта помощь имеет особое значение в преддверии зимы, поскольку позволит усилить устойчивость украинской энергосистемы на фоне российских атак.

Взнос Германии превысит €800 млн

Германия остается крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики Украины. С учетом нового взноса общая финансовая помощь страны фонда достигнет 807 млн евро.

В общей сложности международные партнеры уже внесли в Фонд более 2,4 млрд евро.

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В то же время, потребности украинских энергетических компаний остаются значительными из-за регулярных российских обстрелов. По словам Шмыгаля, для полного покрытия необходимых расходов Фонду нужно дополнительно привлечь еще 561,5 млн евро.