Кабмин одобрил законопроекты, необходимые для выполнения обязательств перед ЕС и МВФ

Кабинет Министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду четыре законопроекта, необходимых для выполнения обязательств перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Об этом заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

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Принятие этих документов является условием получения третьего транша макрофинансовой помощи в объеме 1,45 млрд евро, а также привлечения средств на покрытие дефицита бюджета и финансирование обороны.

От совместной результативной работы парламента и Кабмина зависит поступление в бюджет большого числа с 29,5 млрд долларов от международных партнеров. Эти ресурсы будут направлены на обеспечение финансовой устойчивости государства и оборонные потребности.

Какие изменения предполагают правительственные инициативы

Предлагаемый пакет решений охватывает регулирование налогов, рынков капитала и процедуры антикоррупционного судопроизводства:

Упрощение администрирования НДС для ФОП: облегчение налоговых процедур для малого бизнеса, а также повышение порога для внеплановых проверок бюджетного возмещения и отрицательного значения налога — со 100 тыс. до 1 млн грн;

Международные стандарты трансфертного ценообразования: согласование национальных правил с требованиями и стандартами ОЭСР и Европейского Союза;

Холдинг для рынков капитала: — объединение ключевых профильных институтов в холдинговую структуру с привлечением международного стратегического инвестора на открытом конкурсе;

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