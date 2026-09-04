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4 сентября 2026, 9:22 Читати українською

Кабмин одобрил законопроекты, необходимые для выполнения обязательств перед ЕС и МВФ

Кабинет Министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду четыре законопроекта, необходимых для выполнения обязательств перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Об этом заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Кабинет Министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду четыре законопроекта, необходимых для выполнения обязательств перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

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Принятие этих документов является условием получения третьего транша макрофинансовой помощи в объеме 1,45 млрд евро, а также привлечения средств на покрытие дефицита бюджета и финансирование обороны.

От совместной результативной работы парламента и Кабмина зависит поступление в бюджет большого числа с 29,5 млрд долларов от международных партнеров. Эти ресурсы будут направлены на обеспечение финансовой устойчивости государства и оборонные потребности.

Какие изменения предполагают правительственные инициативы

Предлагаемый пакет решений охватывает регулирование налогов, рынков капитала и процедуры антикоррупционного судопроизводства:

  • Упрощение администрирования НДС для ФОП: облегчение налоговых процедур для малого бизнеса, а также повышение порога для внеплановых проверок бюджетного возмещения и отрицательного значения налога — со 100 тыс. до 1 млн грн;
  • Международные стандарты трансфертного ценообразования: согласование национальных правил с требованиями и стандартами ОЭСР и Европейского Союза;
  • Холдинг для рынков капитала: — объединение ключевых профильных институтов в холдинговую структуру с привлечением международного стратегического инвестора на открытом конкурсе;

Читайте: Транши под угрозой: Украина и МВФ обсуждают бюджет и реформы

  • Повышение эффективности работы ВАКС: введение единоличного рассмотрения гражданских дел о взыскании необоснованных активов в доход государства, а также административных дел по применению санкций.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
4 сентября 2026, 14:19
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Правильно — підняти податки і тарифи для бізнесу, завдяки цьому повісити нові кредити на людей. І ці кредити спалити на підтримці курсу гривні - і далі по колу — взяти нові кредити для покриття старих. Маховик піраміди розкручується все швидше.
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