Apple готовит iPhone 18: складная модель за $2000 и изменения в цепочке поставок

9 сентября Apple планирует представить новую линейку iPhone 18. Одной из главных новинок должен стать первый складной смартфон компании, который в предварительных прогнозах называют iPhone Ultra.

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По оценке Citi, цитируемой Investing Com, стартовая цена модели может превысить $2000. В то же время iPhone 18 Pro и Pro Max, как ожидается, подорожают примерно на $200 по сравнению с предыдущим поколением.

Новая линейка также должна получить ряд технологических обновлений. Среди них — процессоры A20, собственные модемы Apple и основная камера с переменной диафрагмой для Pro-версий.

Складной iPhone, по прогнозам, получит OLED-дисплей, ультратонкое стекло для внутреннего экрана, две передние и две тыловые камеры. Также ожидаются усовершенствованные аккумуляторы, система охлаждения с испарительной камерой и конструктивные компоненты.

Перспективы продаж: Apple рассчитывает на стабильный спрос

Аналитик Citi Атиф Малик прогнозирует, что во второй половине 2026 года Apple может поставить около 61,8 млн iPhone 18.

Общий объем поставок iPhone за 2026 год календарного года, по его оценке, составит около 246 млн устройств. Это примерно на 1% больше, чем годом ранее.

Отдельно Citi прогнозирует масштабное производство сложного iPhone. Во второй половине 2026 года Apple может выпустить около 7,5 млн таких смартфонов, а еще 4 млн единиц — в первом квартале 2027 года.

В то же время, высокая цена складной модели делает ее скорее премиальным продуктом, чем массовым устройством. Поэтому для Apple важен не только объем продаж, но и способность новой модели поддержать среднюю цену всей линейки.

Цепочка поставщиков: кто выиграет от запуска iPhone 18

Запуск нового поколения iPhone может существенно изменить распределение заказов между ключевыми поставщиками Apple.

Foxconn и Luxshare получат большие заказы

Foxconn будет оставаться основным сборщиком самых дорогих моделей. По прогнозу Citi, компания будет выполнять сборку всех версий Fold, Pro и Pro Max и будет иметь около 61% общего объема производства этих моделей во второй половине 2026 года.

Luxshare Precision, в свою очередь, может получить около 33% заказов на iPhone 18 Pro и Pro Max.

TSMC — ключевой поставщик нового чипа

TSMC должна извлечь выгоду от эксклюзивных поставок процессора A20, который будет производиться по передовому 2-нм техпроцессу.

Для производителя это означает потенциальное увеличение роли Apple в структуре заказов на новые полупроводниковые технологии.

Среди других компонентных поставщиков Citi выделяет Kioxia, которая может получить возросшую долю поставок NAND-памяти.

Камеры: больше заказов для LG Innotek и производителей оптики

Обновление основной камеры с переменной диафрагмой должно оказать положительное влияние на LG Innotek.

Luxshare и Sunny Optical, по прогнозу Citi, будут поставлять поводы для камер.

Largan Precision, как ожидается, сохранит сильнейшие позиции в производстве объективов. В то же время, Genius и Sunny Optical могут увеличить свою долю в отдельных категориях оптических компонентов.

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Складный iPhone создает новый спрос на компоненты

Наибольшие изменения в цепочке снабжения связаны именно со сложной моделью.

Lens Technology может поставлять ультратонкие стекла для внутреннего дисплея, материалы для ламинирования и защитную пленку CPI.

Amphenol, по оценке Citi, извлечет выгоду от поставок шарнирных модулей.

Еще одним потенциальным бенефициаром является Lingyi iTech. Компания может увеличить поставки прецизионных деталей для шарниров, опорных пластин дисплеев, сверхтонких испарительных камер и стальных корпусов аккумуляторов.

Samsung Display сохранит позиции в дисплеях

Samsung Display, как ожидается, останется одним из главных поставщиков высококлассных и складных OLED-панелей Apple.

Citi также прогнозирует выгоды для TDK. Компания может получить дополнительный заказ на металлические корпуса аккумуляторов. Причем речь идет не только о премиальных моделях: их использование в стандартных iPhone может расшириться уже в первой половине 2027 года.

Что это значит для Apple

Запуск iPhone 18 может стать важным этапом сразу по нескольким направлениям. Apple готовит более технологически более сложную линейку, впервые выходит на рынок сложных смартфонов и одновременно повышает цены на топовые модели.

Для поставщиков это перераспределение заказов в пользу производителей чипов, дисплеев, камер, оптики и компонентов для сложного механизма.

При этом прогноз Citi предполагает лишь умеренный рост поставок iPhone. Итак, главный потенциал нового поколения может быть связан не столько со значительным увеличением количества проданных смартфонов, сколько с более высокой средней ценой и появлением нового премиального сегмента — сложного iPhone.