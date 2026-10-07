Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 8 октября, на уровне 44,86 грн/$. Это на 8 копеек меньше, чем днем раньше. 7 октября официальный курс американской валюты составил 44,94 грн/$.
Евро упал сразу на 48 копеек: курс НБУ на 8 октября
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Таким образом, доллар продолжил отступать от отметки в 45 грн, которую официальный курс превысил 6 октября.
Евро подешевел гораздо сильнее
Официальный курс евро на 8 октября установлен на уровне 50,15 грн/€.
По сравнению с 7 октября, когда евро стоил 50,63 грн, европейская валюта подешевела сразу на 48 копеек.
Итак, на 8 октября официальные курсы составляют: доллар — 44,86 грн, евро — 50,15 грн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 28 незарегистрированных посетителей.
Комментарии