Еврокомиссия предлагает новую модель постепенной интеграции стран-кандидатов в ЕС еще до их полноправного вступления. Для Украины это может означать более широкое участие в европейских программах и более тесную интеграцию оборонной промышленности с ОПК ЕС. Об этом пишет Центр экономической стратегии (ЦЭС) в Telegram.
Еврокомиссия предлагает новые правила расширения ЕС: что изменится для Украины
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Одним из ключевых предложений является возможность для стран-кандидатов постепенно приобщаться к отдельным политикам, программам и рынкам Евросоюза еще до получения статуса члена ЕС.
Для Украины это, в частности, может открыть возможности для более тесной интеграции оборонной промышленности с европейской еще до вступления в Союз.
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Что изменится в переговорах
Еврокомиссия предлагает перейти к голосованию квалифицированным большинством при открытии переговорных кластеров и принятии других промежуточных решений в процессе вступления.
Само вступление в ЕС и в дальнейшем потребует единодушного решения государств-членов. Предложенный подход должен уменьшить возможность отдельной страны блокировать значительную часть технического движения переговоров. Изменения должны согласовать государства-члены ЕС.
Украина сможет интегрироваться в ЕС еще до вступления
Еврокомиссия предлагает более системно привлекать страны-кандидаты к отдельным политикам, программам и механизмам Единого рынка еще до вступления. Доступ к ним будет зависеть от соблюдения правил ЕС, способности государственных институтов применять их на практике, стратегического соответствия политике Союза и общего прогресса реформ.
Для продвинутых кандидатов Еврокомиссия планирует подготовить индивидуальные дорожные карты с приоритетами, последовательностью шагов, сроками и ожидаемыми результатами.
Украина входит в список стран, для которых Комиссия планирует разработать такие дорожные карты, наряду с Черногорией, Албанией и Молдовой. Их подготовка будет зависеть от сохранения этими странами темпов реформ.
Дорожные карты призваны сделать процесс вступления более предсказуемым, определить последовательность шагов и помочь контролировать выполнение преобразований. При этом они не будут предрешать результат или скорость переговоров.
Что это значит для украинского ОПК
Еврокомиссия уделяет особое внимание оборонной промышленности. Странам-кандидатам предлагается расширить сотрудничество с ЕС в сфере обороны еще до вступления в союз.
Для Украины среди возможных направлений обозначено участие в совместных закупках и промышленной кооперации. Также Еврокомиссия предлагает развивать участие Украины в Европейском оборонном фонде для поддержки инноваций и реализации совместных европейских оборонных проектов.
Участие в этих механизмах будет зависеть от соблюдения установленных правил и требований.
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Больше требований к управлению средствами ЕС
Одновременно с новыми возможностями Еврокомиссия предлагает ужесточить требования стран-кандидатов по управлению средствами ЕС.
Кандидаты должны на практике доказать способность эффективно и подотчетно использовать европейское финансирование. Речь идет, в частности, о надлежащем управлении государственными финансами, прозрачных закупках, внутреннем контроле и независимом аудите.
Также страны должны демонстрировать способность предотвращать и противодействовать мошенничеству и коррупции.
Финансовая поддержка будет связана с выполнением конкретных реформ. Если установленные условия не будут выполнены, выплаты могут приостанавливаться или сокращаться.
Для Украины могут измениться условия в агросекторе
Отдельное положение документа касается украинского сельского хозяйства.
Еврокомиссия отмечает, что масштаб, структура и высокая производительность украинского агросектора нуждаются в специальных договоренностях. Они могут предусматривать существенные ограничения финансовой поддержки и доступа на рынок для чувствительной сельскохозяйственной продукции Украины.
Еврокомиссия планирует поддерживать Украину в восстановлении доступа к ее историческим рынкам в третьих странах.
Специальные условия для Украины должны быть учтены при подготовке общих позиций ЕС по переговорному кластеру, охватывающему ресурсы, сельское хозяйство и политику сплоченности.
Что дальше
Еврокомиссия представила свое видение подготовки ЕС к предстоящему расширению. Предлагаемый подход объединяет более широкие возможности для постепенной интеграции стран-кандидатов с более жесткими требованиями к выполнению реформ.
Для Украины следующим важным этапом должна стать подготовка отдельной дорожной карты вступления. В то же время сам процесс переговоров и дальше будет зависеть от выполнения Украиной необходимых реформ.
Комментарии - 1
Щоб навіть угорські шмати не змогли завадити Україні. Україна буде в Європі, рашка буде в руїнах.