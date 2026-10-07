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7 октября 2026, 14:55 Читати українською

Еврокомиссия предлагает новые правила расширения ЕС: что изменится для Украины

Еврокомиссия предлагает новую модель постепенной интеграции стран-кандидатов в ЕС еще до их полноправного вступления. Для Украины это может означать более широкое участие в европейских программах и более тесную интеграцию оборонной промышленности с ОПК ЕС. Об этом пишет Центр экономической стратегии (ЦЭС) в Telegram.

Еврокомиссия предлагает новую модель постепенной интеграции стран-кандидатов в ЕС еще до полноправного вступления.
Украина сможет раньше присоединяться к программам ЕС: Еврокомиссия готовит новые правила
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Одним из ключевых предложений является возможность для стран-кандидатов постепенно приобщаться к отдельным политикам, программам и рынкам Евросоюза еще до получения статуса члена ЕС.

Для Украины это, в частности, может открыть возможности для более тесной интеграции оборонной промышленности с европейской еще до вступления в Союз.

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Что изменится в переговорах

Еврокомиссия предлагает перейти к голосованию квалифицированным большинством при открытии переговорных кластеров и принятии других промежуточных решений в процессе вступления.

Само вступление в ЕС и в дальнейшем потребует единодушного решения государств-членов. Предложенный подход должен уменьшить возможность отдельной страны блокировать значительную часть технического движения переговоров. Изменения должны согласовать государства-члены ЕС.

Украина сможет интегрироваться в ЕС еще до вступления

Еврокомиссия предлагает более системно привлекать страны-кандидаты к отдельным политикам, программам и механизмам Единого рынка еще до вступления. Доступ к ним будет зависеть от соблюдения правил ЕС, способности государственных институтов применять их на практике, стратегического соответствия политике Союза и общего прогресса реформ.

Для продвинутых кандидатов Еврокомиссия планирует подготовить индивидуальные дорожные карты с приоритетами, последовательностью шагов, сроками и ожидаемыми результатами.

Украина входит в список стран, для которых Комиссия планирует разработать такие дорожные карты, наряду с Черногорией, Албанией и Молдовой. Их подготовка будет зависеть от сохранения этими странами темпов реформ.

Дорожные карты призваны сделать процесс вступления более предсказуемым, определить последовательность шагов и помочь контролировать выполнение преобразований. При этом они не будут предрешать результат или скорость переговоров.

Что это значит для украинского ОПК

Еврокомиссия уделяет особое внимание оборонной промышленности. Странам-кандидатам предлагается расширить сотрудничество с ЕС в сфере обороны еще до вступления в союз.

Для Украины среди возможных направлений обозначено участие в совместных закупках и промышленной кооперации. Также Еврокомиссия предлагает развивать участие Украины в Европейском оборонном фонде для поддержки инноваций и реализации совместных европейских оборонных проектов.

Участие в этих механизмах будет зависеть от соблюдения установленных правил и требований.

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Больше требований к управлению средствами ЕС

Одновременно с новыми возможностями Еврокомиссия предлагает ужесточить требования стран-кандидатов по управлению средствами ЕС.

Кандидаты должны на практике доказать способность эффективно и подотчетно использовать европейское финансирование. Речь идет, в частности, о надлежащем управлении государственными финансами, прозрачных закупках, внутреннем контроле и независимом аудите.

Также страны должны демонстрировать способность предотвращать и противодействовать мошенничеству и коррупции.

Финансовая поддержка будет связана с выполнением конкретных реформ. Если установленные условия не будут выполнены, выплаты могут приостанавливаться или сокращаться.

Для Украины могут измениться условия в агросекторе

Отдельное положение документа касается украинского сельского хозяйства.

Еврокомиссия отмечает, что масштаб, структура и высокая производительность украинского агросектора нуждаются в специальных договоренностях. Они могут предусматривать существенные ограничения финансовой поддержки и доступа на рынок для чувствительной сельскохозяйственной продукции Украины.

Еврокомиссия планирует поддерживать Украину в восстановлении доступа к ее историческим рынкам в третьих странах.

Специальные условия для Украины должны быть учтены при подготовке общих позиций ЕС по переговорному кластеру, охватывающему ресурсы, сельское хозяйство и политику сплоченности.

Что дальше

Еврокомиссия представила свое видение подготовки ЕС к предстоящему расширению. Предлагаемый подход объединяет более широкие возможности для постепенной интеграции стран-кандидатов с более жесткими требованиями к выполнению реформ.

Для Украины следующим важным этапом должна стать подготовка отдельной дорожной карты вступления. В то же время сам процесс переговоров и дальше будет зависеть от выполнения Украиной необходимых реформ.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
7 октября 2026, 15:07
#
«Єврокомісія пропонує перейти до голосування кваліфікованою більшістю під час відкриття переговорних кластерів та ухвалення інших проміжних рішень у процесі вступу.»

Щоб навіть угорські шмати не змогли завадити Україні. Україна буде в Європі, рашка буде в руїнах.
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