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7 октября 2026, 16:20 Читати українською

Еще 50 млрд грн для бизнеса: как правительство планирует изменить программу «5-7-9%» для бизнеса

Украинское правительство хочет расширить программу «Доступные кредиты 5−7−9%» и сместить её акцент на инвестиционные проекты. По плану, это должно создать условия для привлечения 50 млрд грн дополнительных кредитных ресурсов для бизнеса. Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2026 год.

Украинское правительство хочет расширить программу «Доступные кредиты 5−7-9%» и сместить её акцент на инвестиционные проекты.
Кабмин предлагает частичную компенсацию процентных ставок по кредитам на восстановление пострадавшего бизнеса
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Кабмин утвердил новый план приоритетных действий на 2026 год. Распоряжение № 999-р датировано 30 сентября. Предыдущий план, принятый 30 марта, утратил силу.

Среди экономических задач — изменения в программе «5−7−9», охватывающей кредиты, лизинг и факторинг. Минэкономики вместе с Национальным учреждением развития и банками до ноября должны подготовить для правительства проект распоряжения. Он касается дополнительного финансирования программы и покрытия задолженности. Следует также отслеживать эффективность уже внесенных изменений и подготовить следующий пакет, в частности изменений в постановление Кабмина № 28 от 24 января 2020 года.

Цель — создать условия для привлечения 50 млрд грн дополнительного кредитного ресурса, увеличить объем и долю инвестиционных кредитов и сосредоточить программу на инвестиционных проектах. В плане также отмечено, что это должно уменьшить нагрузку на бюджет.

Есть отдельная задача для бизнеса, пострадавшего от войны. До октября Минэкономики и Национальное учреждение развития должны подготовить проект акта Кабмина по кредитованию такого бизнеса. По замыслу, государство будет частично компенсировать проценты по кредитам. Их можно будет брать на восстановление уничтоженных или поврежденных объектов топливной и складской логистической инфраструктуры. Еще одна цель — приобретение, создание, реконструкция, модернизация и восстановление основных средств предприятий перерабатывающей промышленности.

Кредиты для поврежденного бизнеса и поддержка экспортеров

Отдельный блок касается экспортно-кредитного агентства. Его планируется докапитализировать, подготовить нормативную базу для вхождения в капитал стратегического партнера и расширить линейку продуктов. Среди новых услуг — страхование кредитов, инвестиций и политических рисков для приоритетных секторов восстановления.

До декабря должен быть заключен меморандум или соглашение с KUKE (Польша) о вхождении в капитал и/или стратегическом партнерстве. Министерства и другие центральные органы исполнительной власти будут выполнять план в пределах расходов госбюджета, за счет международной технической помощи и других источников, не запрещенных законодательством. Свои планы работы им следует привести в соответствие с новым документом в течение двух недель.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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