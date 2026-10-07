Глава МВФ предупредила об инфляционных и долговых рисках из-за бума ИИ

Инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта может стать одним из главных драйверов мировой экономики, однако усиливает инфляционное давление, конкуренцию за капитал и финансовые риски. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время выступления в Сингапуре 7 октября, пишет CNBC .

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

ИИ уже здесь

По словам Георгиевой, ИИ «стремительно становится ключевым фактором, определяющим относительные позиции стран в мировой экономике». Она подчеркнула, что глобальная экономика одновременно испытывает два противоположных толчка: негативный энергетический шок из-за войны на Ближнем Востоке и положительный шок спроса от масштабного роста инвестиций в ИИ.

«Любите его, ненавидьте его или бойтесь его — ИИ уже здесь», — сказала она.

Читайте также: ИИ меняет экономику: как технологический бум повлияет на процентные ставки центробанков

Масштаб инвестиций уже сравним с эпохой крупных инфраструктурных проектов. По оценке МВФ, глобальные вложения в ИИ в процентах к ВВП могут сравниться с затратами на строительство железных дорог, электросетей и телекоммуникаций. Оборудование для ИИ и технологические товары уже формируют более 10% мировой торговли товарами.

При благоприятном сценарии, по оценке фонда, ИИ может прибавлять к 0,5 в. п. к ежегодному росту мировой экономики. Если средний темп глобального роста в течение десятилетия повысится с 3 до 3,5%, это, по словам Георгиевой, будет эквивалентно появлению еще одной экономики размером с АСЕАН.

Удобства от бума будут распределяться неравномерно. Страны, слабее интегрированные в глобальную цепь поставок технологий для ИИ, могут получить заметно меньше, что усугубляет риск роста экономического неравенства.

Читайте также: Почему банки вкладывают миллионы в ИИ, а вы до сих пор часами висите на линии

Георгиева назвала бум инвестиций в ИИ одним из факторов инфляционного давления. Вместе с высокими ценами на энергоносители и продовольствие, тарифами и ростом оборонных расходов он усложняет задачи центробанков.

Отдельная угроза, по ее словам, связана с долгами. Технологические компании активно заимствуют средства на развитие инфраструктуры ИИ и, тем самым, конкурируют с государствами за капитал. Если же их доходы окажутся ниже ожиданий, это может спровоцировать масштабный финансовый шок: уровень долга уже высок, а глобальные вложения в американские акции значительны.