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4 сентября 2026, 10:49 Читати українською

НБУ вводит банкноту 2000 гривен: как она будет выглядеть и зачем нужен новый номинал

Национальный банк Украины расширяет номинальный ряд гривен. 4 сентября 2026 в наличном обращении появится банкнота номиналом 2000 гривен, посвященная украинскому поэту, диссиденту и правозащитнику Василию Стусу.

Национальный банк Украины расширяет номинальный ряд гривен. 4 сентября 2026 в наличном обращении появится банкнота номиналом 2000 гривен, посвященная украинскому поэту, диссиденту и правозащитнику Василию Стусу.

Новый номинал станет самой большой по стоимости банкнотой Украины. В НБУ объясняют его появление не только потребностями наличного обращения, но и существенными изменениями в экономике страны за последние семь лет.

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Почему Украине понадобилась банкнота 2000 гривен

Предыдущий самый высокий номинал — 1000 гривен — появился в 2019 году. С этого времени покупательная способность гривни заметно изменилась.

По данным НБУ, за семь лет средняя зарплата в Украине выросла примерно в три раза, а цены — вдвое. Соответственно, для получения той же суммы наличными сегодня нужно гораздо больше банкнот.

Если в 2019 году среднемесячную зарплату можно получить примерно десятью банкнотами номиналом 1000 гривен, то в 2026 году для этого уже нужно более 30 таких купюр.

Еще один показатель — общее количество наличных денег в экономике. За семь лет ее объем вырос с примерно 390 млрд. до более 970 млрд гривен.

При этом банкноты номиналом 1000 гривен уже составляют более 55% от общей стоимости банкнот в обращении. Для центрального банка такая концентрация является сигналом, что наличной системе требуется следующий высший номинал.

При этом НБУ отмечает: безналичные платежи остаются доминирующими. В настоящее время 96 из 100 операций с платежными картами осуществляются без использования наличных денег.

Однако во время войны доступ к физическим деньгам остается важной составляющей финансовой устойчивости. В частности, наличные деньги могут быть единственным способом рассчитаться в населенных пунктах, где из-за повреждения инфраструктуры нет стабильной связи.

Как будет выглядеть банкнота 2000 гривен

У новой купюры будет синий основной цвет и размер 75×166 мм. По дизайну она продолжает традицию модифицированных банкнот гривны образца 2014−2019 годов, но по цвету и размерам заметно отличается от других номиналов.

На лицевой стороне находится портрет Василия Стуса, а на обратной — здание филологического факультета Донецкого национального университета, где в свое время учился поэт.

Впрочем, дизайн банкноты не ограничивается портретом Стуса. В нем заложена целая система символов, связанных с украинским диссидентским движением и борьбой за независимость.

В частности, дизайнеры использовали мотивы мозаик художницы Аллы Горской. Один из них — сокол-пустельга, способный удерживаться в воздухе даже во время сильного ветра. В НБУ считают этот образ метафорой поколения украинских шестидесятников, противостоящим советской системе.

На банкноте также использована строка из стихотворения Стуса, написанной в заключении: «А свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет».

Для этой надписи был использован шрифт, созданный по мотивам графики Георгия Нарбута — одного из создателей украинского государственного стиля начала ХХ века и автора дизайна первых украинских гривен.

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Банкнота получила новые элементы защиты

2000 гривен будет более 20 защитных элементов. Среди них — обновленная «оконная» защитная лента и оптически-сменный элемент SPARK.

Особое внимание НБУ уделил новой ленте Anima Colour. Она выполнена в сине-желтой гамме и создает эффект движения при изменении угла наклона банкноты.

На ленте изображение трезубца меняется в знак гривны. Еще одна особенность — постепенное изменение цветов на отдельных участках банкноты.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, это первое использование такого типа оконной ленты на банкноте. Ее производитель представил технологию только в конце апреля 2026 года.

Почему именно Василий Стус

Выбор Стуса для наибольшего номинала имеет особое символическое значение.

Василий Стус был поэтом, переводчиком, публицистом, литературоведом и правозащитником. Он принадлежал к поколению украинских шестидесятников, активно выступал против политических репрессий советской власти и был членом Украинской Хельсинкской группы.

За свою позицию Стус подвергался преследованиям, был заключен в тюрьму и погиб в советском лагере. Посмертно получил звание Героя Украины и Шевченковскую премию.

Поэтому его появление на банкноте высшего номинала — это не только чествование писателя. В НБУ и власти рассматривают его как символ личной свободы, достоинства и сопротивления тоталитарной системе.

4 сентября — дата с двойным значением

Выбор даты запуска банкноты также не случаен.

4 сентября 1965 во время премьеры фильма «Тени забытых предков» в киевском кинотеатре «Украина» Василий Стус вместе с Вячеславом Черноволом и Иваном Дзюбой открыто выступил против политических репрессий украинской интеллигенции.

Двадцать лет спустя, 4 сентября 1985 года, Стус умер в советском лагере особого режима.

Поэтому через 61 год после его смерти в этот день Украина вводит в обращение банкноту с изображением поэта.

Эта символика фактически превращает дату запуска 2000-гривневой купюры в своеобразный мост между двумя страницами украинской истории — от открытого протеста против советских репрессий до современного независимого государства.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 сентября 2026, 11:39
#
2000 гривен -(условно) 4евро.


Что можно купить (Киев) за 4 евро???
+
+60
Moonlighter
Moonlighter
4 сентября 2026, 12:10
#
2000 грн це трохи більше 38 євро. Це приблизно половина середньої пенсії в країні мрій голобородька.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 сентября 2026, 13:11
#
…есть разница между «опечаткой» и сознательной деятельностью?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 сентября 2026, 15:16
#
Напомнить, может забыл???

https://minfin.com.ua/ua/blogs/grugoriyholand/263418/
+
0
gorobezus
gorobezus
4 сентября 2026, 12:12
#
Ну не 4, а условно 40. Еды можно купить одному человеку на неделю
+
0
svn77
svn77
4 сентября 2026, 14:28
#
Фраза «отримати Стусанів» отримала новий зміст
+
+15
dima damage
dima damage
4 сентября 2026, 14:47
#
Порошенко задумав купюри 2000грн наступна дія від Порошенко купюра 5000грн , Порошенко безпреревно керує Україною з 2014 року — коли вже нарешті у слуг народу буде вся повнота влада — от вся
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