НБУ вводит банкноту 2000 гривен: как она будет выглядеть и зачем нужен новый номинал

Новый номинал станет самой большой по стоимости банкнотой Украины. В НБУ объясняют его появление не только потребностями наличного обращения, но и существенными изменениями в экономике страны за последние семь лет.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему Украине понадобилась банкнота 2000 гривен

Предыдущий самый высокий номинал — 1000 гривен — появился в 2019 году. С этого времени покупательная способность гривни заметно изменилась.

По данным НБУ, за семь лет средняя зарплата в Украине выросла примерно в три раза, а цены — вдвое. Соответственно, для получения той же суммы наличными сегодня нужно гораздо больше банкнот.

Если в 2019 году среднемесячную зарплату можно получить примерно десятью банкнотами номиналом 1000 гривен, то в 2026 году для этого уже нужно более 30 таких купюр.

Еще один показатель — общее количество наличных денег в экономике. За семь лет ее объем вырос с примерно 390 млрд. до более 970 млрд гривен.

При этом банкноты номиналом 1000 гривен уже составляют более 55% от общей стоимости банкнот в обращении. Для центрального банка такая концентрация является сигналом, что наличной системе требуется следующий высший номинал.

При этом НБУ отмечает: безналичные платежи остаются доминирующими. В настоящее время 96 из 100 операций с платежными картами осуществляются без использования наличных денег.

Однако во время войны доступ к физическим деньгам остается важной составляющей финансовой устойчивости. В частности, наличные деньги могут быть единственным способом рассчитаться в населенных пунктах, где из-за повреждения инфраструктуры нет стабильной связи.

Как будет выглядеть банкнота 2000 гривен

У новой купюры будет синий основной цвет и размер 75×166 мм. По дизайну она продолжает традицию модифицированных банкнот гривны образца 2014−2019 годов, но по цвету и размерам заметно отличается от других номиналов.

На лицевой стороне находится портрет Василия Стуса, а на обратной — здание филологического факультета Донецкого национального университета, где в свое время учился поэт.

Впрочем, дизайн банкноты не ограничивается портретом Стуса. В нем заложена целая система символов, связанных с украинским диссидентским движением и борьбой за независимость.

В частности, дизайнеры использовали мотивы мозаик художницы Аллы Горской. Один из них — сокол-пустельга, способный удерживаться в воздухе даже во время сильного ветра. В НБУ считают этот образ метафорой поколения украинских шестидесятников, противостоящим советской системе.

На банкноте также использована строка из стихотворения Стуса, написанной в заключении: «А свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет».

Для этой надписи был использован шрифт, созданный по мотивам графики Георгия Нарбута — одного из создателей украинского государственного стиля начала ХХ века и автора дизайна первых украинских гривен.

Читайте также: на спецсчет НБУ за август поступило почти 10 млрд грн

Банкнота получила новые элементы защиты

2000 гривен будет более 20 защитных элементов. Среди них — обновленная «оконная» защитная лента и оптически-сменный элемент SPARK.

Особое внимание НБУ уделил новой ленте Anima Colour. Она выполнена в сине-желтой гамме и создает эффект движения при изменении угла наклона банкноты.

На ленте изображение трезубца меняется в знак гривны. Еще одна особенность — постепенное изменение цветов на отдельных участках банкноты.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, это первое использование такого типа оконной ленты на банкноте. Ее производитель представил технологию только в конце апреля 2026 года.

Почему именно Василий Стус

Выбор Стуса для наибольшего номинала имеет особое символическое значение.

Василий Стус был поэтом, переводчиком, публицистом, литературоведом и правозащитником. Он принадлежал к поколению украинских шестидесятников, активно выступал против политических репрессий советской власти и был членом Украинской Хельсинкской группы.

За свою позицию Стус подвергался преследованиям, был заключен в тюрьму и погиб в советском лагере. Посмертно получил звание Героя Украины и Шевченковскую премию.

Поэтому его появление на банкноте высшего номинала — это не только чествование писателя. В НБУ и власти рассматривают его как символ личной свободы, достоинства и сопротивления тоталитарной системе.

4 сентября — дата с двойным значением

Выбор даты запуска банкноты также не случаен.

4 сентября 1965 во время премьеры фильма «Тени забытых предков» в киевском кинотеатре «Украина» Василий Стус вместе с Вячеславом Черноволом и Иваном Дзюбой открыто выступил против политических репрессий украинской интеллигенции.

Двадцать лет спустя, 4 сентября 1985 года, Стус умер в советском лагере особого режима.

Поэтому через 61 год после его смерти в этот день Украина вводит в обращение банкноту с изображением поэта.

Эта символика фактически превращает дату запуска 2000-гривневой купюры в своеобразный мост между двумя страницами украинской истории — от открытого протеста против советских репрессий до современного независимого государства.