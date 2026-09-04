Киевский городской совет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотвод до 63,79 грн за 1 куб. м. За соответствующее решение проголосовали 74 депутата, пишет «Суспільне» со ссылкой на заседание городского совета.
Киевсовет поддержал новые тарифы на воду: цена может вырасти вдвое
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Повышение тарифа
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил необходимость пересмотра тарифа удорожанием электроэнергии, горючего и реагентов. По его словам, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, рекомендовала повысить тариф еще в 2024 году.
«Отрасль водоснабжения оказалась фактически на грани выживания. Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо, на реагенты — не может оставаться на прежнем уровне», — заявил Кличко.
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Заммэра Петр Пантелеев отметил, что установление нового тарифа должно предотвратить его значительно больший рост в будущем. По его словам, НКРЭКУ ранее рекомендовала тариф около 90 грн за кубометр.
«Если решение не поддержать, юридическим следствием может стать необходимость повышения тарифа до экономически обоснованного уровня — около 90 гривен за кубометр», — сказал Пантелеев.
Он также отметил необходимость дополнительного финансирования предприятия накануне отопительного сезона. По словам чиновника, работники водоканала получают одни из самых низких зарплат среди аналогичных коммунальных предприятий.
Какой тариф на сегодня
Теперь тариф на водоснабжение и водоотвод в Киеве составляет 30,38 грн за кубометр с НДС. Водоснабжение стоит 16,16 грн, а водоотвод — 14,22 грн за кубометр.
Комментарии - 8
І ось за таку воду треба платити по 90 грн за куб? Це просто якийсь сюр.
А кто эти «народные» избранники —
«Європейська Солідарність» — 30 депутатів
«УДАР Віталій Кличка» — 29 депутатів
«Єдність Олександра Омельченка» — 14 депутатів
ВО «Батьківщина» — 12 депутатів
«Слуга народу» — 11−12 депутатів
«Голос» — 8 депутатів
Всего — 120 ШТУК!!!
.оце потужно! оце здобули!
При Порошенко електрика 0,90 грн за 1 кВт·год
При Зеленському 4,32 грн/кВт·год
і хто ж це у нас обкрадає народ. Хе-хе! Рублік в карманчіке
Верховна Рада Хе-Хе !
А кто эти «народные» избранники
Фракція «Слуга народу» — 229 депутатів.
Депутатська група «Платформа за життя та мир» — 21 депутат.
Фракція «Європейська солідарність» — 26 депутатів.
Депутатська група «Довіра» — 19 депутатів.
Фракція партії «Голос» — 19 депутатів.
Фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»
цены на эл энергию 2014 (январь) год — 36 копеек за 1 квт (более 150 квт)
2018 год (июль) — 168 копеек за квт (более 150 квт)
.кажется цена увеличилась в пять раз, или нет?