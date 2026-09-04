Киевсовет поддержал новые тарифы на воду: цена может вырасти вдвое

Киевский городской совет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотвод до 63,79 грн за 1 куб. м. За соответствующее решение проголосовали 74 депутата, пишет «Суспільне» со ссылкой на заседание городского совета.

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Повышение тарифа

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил необходимость пересмотра тарифа удорожанием электроэнергии, горючего и реагентов. По его словам, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, рекомендовала повысить тариф еще в 2024 году.

«Отрасль водоснабжения оказалась фактически на грани выживания. Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо, на реагенты — не может оставаться на прежнем уровне», — заявил Кличко.

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Заммэра Петр Пантелеев отметил, что установление нового тарифа должно предотвратить его значительно больший рост в будущем. По его словам, НКРЭКУ ранее рекомендовала тариф около 90 грн за кубометр.

«Если решение не поддержать, юридическим следствием может стать необходимость повышения тарифа до экономически обоснованного уровня — около 90 гривен за кубометр», — сказал Пантелеев.

Он также отметил необходимость дополнительного финансирования предприятия накануне отопительного сезона. По словам чиновника, работники водоканала получают одни из самых низких зарплат среди аналогичных коммунальных предприятий.

Какой тариф на сегодня

Теперь тариф на водоснабжение и водоотвод в Киеве составляет 30,38 грн за кубометр с НДС. Водоснабжение стоит 16,16 грн, а водоотвод — 14,22 грн за кубометр.