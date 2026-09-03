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3 сентября 2026, 18:36 Читати українською

В «Дии» стала доступна услуга онлайн-развода

3 сентября в приложении «Дия» стала доступна услуга расторжения брака онлайн. После бета-тестирования она теперь доступна всем украинцам. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

3 сентября в приложении «Дия» стала доступна услуга расторжения брака онлайн.

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Как воспользоваться

Услуга в приложении «Дия» доступна супругам, если оба являются гражданами Украины, достигли 18 лет и отвечают следующим требованиям:

  • взаимное согласие обоих супругов на расторжение брака;
  • отсутствие общих несовершеннолетних детей;
  • наличие верифицированного регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) и «Дия. Подпись» у каждого из супругов;
  • наличие ID-карты или биометрического загранпаспорта;
  • наличие записи о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАСС).

В Минюсте напомнили, что если супруги имеют общих несовершеннолетних детей или один из супругов не соглашается на расторжение брака, воспользоваться этой онлайн-услугой невозможно. В таких случаях брак, как правило, разрывается в судебном порядке, а исключение составляют предусмотренные законом случаи.

Как происходит развод

Ранее процедура расторжения брака предусматривала личные обращения в отдел ДРАЦС: для подачи совместного заявления, а после истечения месячного срока — для государственной регистрации расторжения брака.

Теперь основные этапы можно пройти онлайн в «Дии»:

  • формирование заявления: один из партнеров подает заявление через приложение «Дия» и выбирает удобные дату и время видеоконференции с регистратором (не ранее чем через месяц и два дня от даты подачи);
  • подтверждение и подписание: другой супруг получает уведомление и в течение 12 часов подтверждает необходимые сведения и подписывает заявление с помощью «Дия.Подписи»;
  • проверка заявления: сведения об обоих партнерах проверяются в государственных реестрах;
  • видеоконференция: в определенные дату и время супруги приобщаются к видеоконференции с работником отдела ДРАЦС, во время которой партнеры подтверждают свое намерение и удостоверяют его «Дия.Подписью»;
  • получение результата: электронное отображение актовой записи о расторжении брака формируется в «Дии» у каждого из супругов в течение 24 часов после видеоконференции. Бумажные свидетельства о расторжении брака направляются «Укрпочтой» каждому из супругов по указанному в заявлении адресу.

В Минюсте отметили, что процедура отвечает требованиям законодательства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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