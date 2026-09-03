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3 сентября 2026, 16:52 Читати українською

Украинцы нарастили инвестиции в ОВГЗ до самого высокого уровня в истории

По состоянию на 1 сентября 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц превысил 163 млрд грн — самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций. Об этом говорится в сообщении Минфина.

По состоянию на 1 сентября 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц превысил 163 млрд грн — самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько вложили украинцы

Только за август вложения граждан в ОВГЗ выросли более чем на 3,7 млрд грн — со 159,3 млрд грн до более 163 млрд грн. Такая динамика свидетельствует о том, что государственные облигации постепенно становятся не только инвестиционным инструментом финансового сектора, но все более привычным способом сохранения и приумножения сбережений для украинцев.

Общий объем ОВГЗ в обращении на 1 сентября составил около 2 трлн грн. Крупнейшими владельцами государственных облигаций остаются банки с портфелем 926,4 млрд грн. В собственности Национального банка Украины находилось 655,8 млрд грн ОВГЗ.

Портфель юридических лиц

Портфель юридических лиц составил 213,6 млрд грн, страховых компаний — 25,6 млрд грн, нерезидентов — 17,2 млрд грн. Объем ОВГЗ в собственности территориальных общин оставался неизменным — около 0,3 млрд. грн.

В то же время, государство продолжает использовать не только традиционные размещения ОВГЗ, но и инструменты активного управления долгом. В августе Минфин провел 13 аукционов по размещению ОВГЗ и switch-аукцион, по результатам которых в государственный бюджет привлечено около 33 млрд грн в эквиваленте.

Объем удовлетворенных заявок в рамках switch-аукциона составил 15 млрд. грн. по номинальной стоимости. Инвесторам предложили обменять облигации с погашением 30 сентября 2026 на новые бумаги с датой погашения 15 августа 2029 года. Средневзвешенная доходность нового выпуска составила 12,61%.

Такие операции позволяют государству не только привлекать финансирование, но и уменьшать риски пиковых выплат и переносить часть долговой нагрузки на более длинный горизонт. Это особенно важно в условиях войны, когда предсказуемость графика внутренних заимствований имеет критическое значение для стабильности государственных финансов.

Сколько привлечено в целом

Всего за январь-август 2026 из-за внутреннего рынка государственных облигаций в бюджет было привлечено 343,4 млрд грн. Из них 248,2 млрд грн — через аукционы по размещению ОВГЗ, еще 95,2 млрд грн — в рамках аукционов обмена.

За годы полномасштабной войны внутренний рынок государственных облигаций стал одним из ключевых источников финансирования государственного бюджета.

Где купить

Приобрести ОВГЗ может каждый желающий через приложение «Действие», банки или брокеров. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.

В «Действии» приобретение военных облигаций занимает несколько минут: в разделе «Услуги» необходимо выбрать «Военные облигации», определить нужный выпуск, выбрать банк или брокера, заполнить контактные данные, подписать документы и произвести оплату.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
IrishRepublican
IrishRepublican
3 сентября 2026, 18:30
#
Пірамідон з лайна все вище =)
+
0
TAN72
TAN72
3 сентября 2026, 18:51
#
Ну значит скоро ПДВ😂
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