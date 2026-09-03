Почти 800 тысяч американцев стали миллионерами благодаря 401(k): как это работает

Как сообщает Bloomberg, в США рекордно возросло количество людей, накопивших минимум $1 млн на пенсионном счете 401(k). По данным Fidelity Investments, во втором квартале 2026 года таких счетов было 769 тыс. — на 19% больше, чем кварталом ранее.

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Основная причина — не резкий скачок вкладов, а сочетание регулярных сбережений и сильного роста фондового рынка. Во втором квартале индекс S&P 500 прибавил около 15%, повысив стоимость инвестиций на пенсионные счета.

Что такое 401(k)

401(k) — это корпоративный пенсионный план в США, в который работник отчисляет часть зарплаты. Деньги обычно инвестируются в фонды акций, облигаций и другие активы, а работодатель часто вносит свой вклад.

Главное преимущество — налоговые льготы. В традиционном 401(k) взносы производятся до уплаты федерального подоходного налога, а налоги уплачиваются уже при получении денег на пенсии. В варианте Roth 401(k) работник сначала уплачивает налог, зато при выполнении установленных условий будущие выплаты могут быть не облагаемыми налогом.

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То есть 401(k) — это не просто банковский счет для хранения денег. Это инвестиционный механизм, позволяющий американцам годами вкладывать часть зарплаты и накапливать капитал за счет взносов и доходов от инвестиций.

Насколько 401(k) распространен в США

Это один из главных способов накопления пенсий для работников частного сектора.

По данным Бюро статистики труда США, в марте 2025 года 70% работников частных компаний имели доступ к планам с определенными вкладами — категории, в которую входят 401(k) и подобные программы. Практически воспользовались такими планами 50% работников.

Для крупных компаний 401(k) и аналогичные программы особенно распространены: доступ к пенсионным выплатам имел 90% работников предприятий с 500 и более сотрудниками. В небольших компаниях этот показатель составил 59%.

Именно поэтому история 769 тысяч миллионеров Fidelity показывает не то, что большинство американцев накопили по $1 млн, а сколь длительный период регулярных инвестиций может увеличить пенсионный капитал.

Миллион уже не гарантирует безбедную пенсию

Сама цифра в $1 млн также постепенно теряет статус универсального ориентира. По исследованию Northwestern Mutual, в 2026 году американцы в среднем считают, что для комфортной пенсии им нужно $1,46 млн. Это на $200 тыс. больше, чем годом ранее.

Причины — инфляция, продолжительность жизни, расходы на жилье и медицину, а также неопределенность будущих выплат Social Security. Почти половина американцев при этом опасается, что может пережить свои сбережения.

Поэтому нынешний рекорд Fidelity скорее демонстрирует силу американской модели долгосрочного инвестирования: люди регулярно направляют часть дохода в 401(k), работодатели прибавляют денежные средства, а накопления годами работают на фондовом рынке.