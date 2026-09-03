Почти 800 тысяч американцев стали миллионерами благодаря 401(k): как это работает

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 сентября 2026, 13:16 Читати українською

Почти 800 тысяч американцев стали миллионерами благодаря 401(k): как это работает

Как сообщает Bloomberg, в США рекордно возросло количество людей, накопивших минимум $1 млн на пенсионном счете 401(k). По данным Fidelity Investments, во втором квартале 2026 года таких счетов было 769 тыс. — на 19% больше, чем кварталом ранее.

Как сообщает Bloomberg, в США рекордно возросло количество людей, накопивших минимум $1 млн на пенсионном счете 401(k).

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основная причина — не резкий скачок вкладов, а сочетание регулярных сбережений и сильного роста фондового рынка. Во втором квартале индекс S&P 500 прибавил около 15%, повысив стоимость инвестиций на пенсионные счета.

Что такое 401(k)

401(k) — это корпоративный пенсионный план в США, в который работник отчисляет часть зарплаты. Деньги обычно инвестируются в фонды акций, облигаций и другие активы, а работодатель часто вносит свой вклад.

Главное преимущество — налоговые льготы. В традиционном 401(k) взносы производятся до уплаты федерального подоходного налога, а налоги уплачиваются уже при получении денег на пенсии. В варианте Roth 401(k) работник сначала уплачивает налог, зато при выполнении установленных условий будущие выплаты могут быть не облагаемыми налогом.

Читайте: Пенсии будут считать по-новому: в Пенсионном фонде сообщили о важных изменениях

То есть 401(k) — это не просто банковский счет для хранения денег. Это инвестиционный механизм, позволяющий американцам годами вкладывать часть зарплаты и накапливать капитал за счет взносов и доходов от инвестиций.

Насколько 401(k) распространен в США

Это один из главных способов накопления пенсий для работников частного сектора.

По данным Бюро статистики труда США, в марте 2025 года 70% работников частных компаний имели доступ к планам с определенными вкладами — категории, в которую входят 401(k) и подобные программы. Практически воспользовались такими планами 50% работников.

Для крупных компаний 401(k) и аналогичные программы особенно распространены: доступ к пенсионным выплатам имел 90% работников предприятий с 500 и более сотрудниками. В небольших компаниях этот показатель составил 59%.

Именно поэтому история 769 тысяч миллионеров Fidelity показывает не то, что большинство американцев накопили по $1 млн, а сколь длительный период регулярных инвестиций может увеличить пенсионный капитал.

Миллион уже не гарантирует безбедную пенсию

Сама цифра в $1 млн также постепенно теряет статус универсального ориентира. По исследованию Northwestern Mutual, в 2026 году американцы в среднем считают, что для комфортной пенсии им нужно $1,46 млн. Это на $200 тыс. больше, чем годом ранее.

Причины — инфляция, продолжительность жизни, расходы на жилье и медицину, а также неопределенность будущих выплат Social Security. Почти половина американцев при этом опасается, что может пережить свои сбережения.

Поэтому нынешний рекорд Fidelity скорее демонстрирует силу американской модели долгосрочного инвестирования: люди регулярно направляют часть дохода в 401(k), работодатели прибавляют денежные средства, а накопления годами работают на фондовом рынке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами