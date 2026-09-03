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3 сентября 2026, 12:46 Читати українською

Visa перенесла AI борьбу с мошенничеством с карт на прямые банковские переводы

Платежная компания Visa обновила технологию A2A Protect, предназначенную для обнаружения мошеннических операций при переводе средств непосредственно между банковскими счетами. Об обновлении системы стало известно 2 сентября 2026 года, пишет Finextra.

Платежная компания Visa обновила технологию A2A Protect, предназначенную для обнаружения мошеннических операций при переводе средств непосредственно между банковскими счетами.

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В новой версии A2A Protect компания использовала технологии британской Featurespace, которую Visa приобрела в 2024 году. Разработчик специализируется на решениях по выявлению финансового мошенничества и анализу поведения пользователей с помощью машинного обучения.

Обновление должно помочь банкам быстрее определять потенциально опасные операции и одновременно уменьшить количество ложных или лишних предупреждений, требующих дополнительной проверки.

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ИИ должно повысить эффективность выявления мошенничества

A2A Protect использует искусственный интеллект и технологию transfer learning — перенос знаний, полученных моделью при работе с одним набором данных, для анализа других операций.

Благодаря этому банки могут использовать информацию о рисках и мошеннических моделях, полученную из глобальной платежной сети Visa, без необходимости длительного накопления истории транзакций для обучения соответствующих алгоритмов.

По оценкам Visa, обновленная технология способна более чем на 50% увеличить объем мошенничества по сравнению с предыдущими подходами. Одновременно количество ненужных предупреждений может сократиться более чем на 40%.

В системе также появился единственный показатель риска транзакций. Он должен позволить финансовым учреждениям быстрее оценивать вероятность мошенничества и принимать решение о проведении или дополнительной проверке перевода.

Visa ожидает стремительного роста A2A-платежей

Усиление антифрод-защиты происходит на фоне быстрого распространения account-to-account платежей, по которым средства переводятся непосредственно с одного банковского счета на другой.

По прогнозу Visa, к 2028 году количество A2A-транзакций в мире превысит 5,8 трлн. Это примерно на 160% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Рост популярности таких переводов одновременно увеличивает их привлекательность для мошенников, поэтому банки и платежные компании все активнее используют машинное обучение для анализа операций в режиме реального времени.

Visa развивает не только технологии защиты, но и собственную инфраструктуру для A2A-платежей. В ноябре 2025 года компания провела первую коммерческую account-to-account транзакцию в Великобритании, выполнив переменный регулярный платеж через собственную A2A-инфраструктуру.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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