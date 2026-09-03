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3 сентября 2026, 12:22 Читати українською

Технологические гиганты увеличивают расходы на ИИ

Hewlett Packard Enterprise (HPE) повысила годовые прогнозы после того, как результаты третьего квартала превысили ожидания Уолл-стрит. Основным драйвером роста компания называет спрос на технологии искусственного интеллекта — прежде всего серверы и сетевое оборудование. Об этом сообщает Reuters.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) повысила годовые прогнозы после того, как результаты третьего квартала превысили ожидания Уолл-стрит.

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Рост выручки

Выручка HPE в третьем квартале выросла на 33,7% — до $12,21 млрд, в то время как аналитики ожидали $11,91 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,11 против прогнозируемых $0,93.

На этом фоне компания существенно улучшила прогноз на 2026 год финансовый год. Теперь HPE ожидает роста выручки на 34−37% против предыдущего прогноза 29−33%.

Прогноз скорректированной прибыли на акцию также повышен — до $3,75−3,85 с $3,35−3,45 раньше.

Компания стала более оптимистичной и по отношению к 2027 финансовому году. HPE прогнозирует рост выручки на 13−17%, хотя раньше ожидала 8−12%. Диапазон прогноза роста скорректированной прибыли на акцию повышен с 12−16% до 16−20%.

Читайте: $205 млрд на ИИ: астрономические расходы Alphabet пугают инвесторов

Спрос на ШИ-серверы превышает предложение

Спрос на мощные HPE серверы растет, поскольку облачные провайдеры и крупные компании наращивают инвестиции в искусственный интеллект, модернизацию серверной инфраструктуры и расширение дата-центров.

HPE усиливает позиции на рынке AI-инфраструктуры через партнерство с Oracle. В частности, сетевое оборудование HPE Juniper будет разворачиваться в дата-центрах Oracle, ориентированных на работу с ИИ. HPE также выпустила для Oracle варранты на покупку акций компании.

Технологические гонки ускоряются

Результаты HPE соответствуют тенденциям, которые демонстрировали ранее конкуренты Dell и Super Micro. Крупные технологические компании продолжают увеличивать затраты на искусственный интеллект, и в этом году они, как ожидается, превысят $730 млрд.

Для HPE это означает значительный потенциал дальнейшего роста, но создает проблему: производители серверов вынуждены конкурировать не только за клиентов, но и за дефицитные компоненты. Поэтому способность обеспечить поставки может стать одним из главных факторов, определяющих темпы развития AI-инфраструктуры в ближайшие годы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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