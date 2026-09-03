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3 сентября 2026, 10:24 Читати українською

Новый Трудовой кодекс снова подали в Раду: что предлагают изменить

Кабинет Министров повторно принял проект нового Трудового кодекса и внес его на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды.

Кабинет Министров повторно принял проект нового Трудового кодекса и внес его на рассмотрение Верховной Рады.

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В министерстве отметили, что документ должен комплексно обновить трудовое законодательство и заменить действующий Кодекс законов о труде 1971 современными правилами для работников и бизнеса.

Что должен изменить новый кодекс

В Минэкономики заявили, что новый Трудовой кодекс вводит современную правовую рамку для рынка труда.

Документ должен упростить кадровые процессы, расширить возможности для гибких форм занятости и сделать правила более понятными для бизнеса и работников.

Также проект имплементирует более 30 директив Европейского Союза в сфере труда и социальной политики.

Читайте также: Изменяемый в оплате труда новый Трудовой Кодекс — от минималки до ночных

Основные изменения

Среди ключевых изменений, предусматривающих документ:

  • цифровизация трудовых отношений и полноценное использование электронных документов;
  • современные виды трудовых договоров с учетом новых форм занятости;
  • модернизация системы инспекции труда с риск-ориентированным подходом;
  • новые подходы к определению минимальной заработной платы;
  • четкие правила по недискриминации, мобингу и харасменту;
  • увеличение минимальной продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска;
  • развитие коллективных переговоров и современных устройств урегулирования трудовых споров.

Почему документ вносят повторно

Проект Трудового кодекса уже был внесен в Верховную Раду в январе 2026 года.

Однако в связи с изменением состава правительства в июле его отозвали в соответствии с установленной процедурой.

Сейчас Кабмин повторно представляет в парламент доработанный проект. В Минэкономики уточнили, что документ учитывает отдельные технические рекомендации Международной организации труда, но его концептуальные положения остались прежними.

Что это значит

Новый Трудовой кодекс должен стать одним из главных законодательных шагов по модернизации украинского рынка труда.

Правительство ожидает, что документ будет способствовать развитию предпринимательства, формализации занятости и приближению украинского трудового законодательства к стандартам ЕС.

После повторного внесения законопроекта Верховная Рада сможет продолжить его рассмотрение и перейти к дальнейшей работе над документом.

Напомним

Как писал «Минфин», 19 января 2026 г. в Верховной Раде был зарегистрирован инициированный Правительством как субъектом законодательной инициативы проект Трудового кодекса Украины (регистр. № 14386).

7 января Кабинет Министров Украины принял проект нового Трудового кодекса Украины. В настоящее время рынок труда в Украине работает по Кодексу законов о труде 1971 года. Разработать новый Трудовой кодекс парламент поручил правительству в мае 2022-го по требованию закона о десоветизации законодательства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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