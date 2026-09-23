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23 сентября 2026, 15:45 Читати українською

ЦБ предложил изменить требования к резервам стейблкоинов в ЕС

Европейская система центральных банков (ESCB) предложила пересмотреть требования к резервам эмитентов стейблкоинов, установленные европейским регламентом MiCA. Вместо обязательной доли резервов на банковских депозитах регуляторы предлагают установить требования к ликвидности активов. Об этом говорится в официальном ответе ESCB на консультацию Еврокомиссии по пересмотру MiCA, опубликованном 22 сентября.

Европейская система центральных банков (ESCB) предложила пересмотреть требования к резервам эмитентов стейблкоинов, установленные европейским регламентом MiCA.

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Сейчас MiCA предусматривает минимальную долю банковских депозитов в резервах эмитентов токенов электронных денег (EMT) и токенов, привязанных к активам (ART). ESCB считает, что это требование следует отменить и заменить нормативами, определяющими, какая часть резервных активов должна иметь срок погашения до одного и пяти рабочих дней.

В качестве отправной точки предлагается использовать нормативы, разработанные Европейским банковским управлением (EBA). В проекте технических стандартов EBA для значимых токенов предусмотрено, что не менее 40% резервных активов должны иметь срок погашения не более одного рабочего дня и не менее 60% — не более пяти рабочих дней. Для остальных токенов показатели составляют соответственно 20% и 30%.

При этом активы из первой категории входят и в расчет второй. Например, требование в 60% для значимого стейблкоина означает, что как минимум 40% резервов должны быть доступны в течение одного рабочего дня, а еще 20% — в течение следующих четырех дней.

Почему центробанки хотят отказаться от обязательных депозитов

ESCB указывает, что действующие требования могут создавать дополнительные риски как для банков, так и для самих эмитентов стейблкоинов.

Концентрация значительных объемов резервов на депозитах отдельных банков усиливает взаимозависимость банковского сектора и рынка стейблкоинов. Проблемы у банка, в котором размещены резервы, могут отразиться на способности эмитента погашать токены. В обратной ситуации массовое погашение стейблкоинов может вынудить эмитента быстро выводить крупные суммы из банков, усиливая давление на их ликвидность.

По мнению ESCB, требования должны быть ориентированы прежде всего на способность эмитента своевременно погашать токены, а не на обязательное размещение определенной части резервов именно в банковских депозитах. При этом регуляторы считают необходимым сохранить дополнительные ограничения на концентрацию активов, чтобы снизить риск распространения проблем между эмитентами стейблкоинов, банками и другими сегментами финансового рынка.

Какие активы смогут заменить депозиты

Изменение подхода позволит эмитентам активнее использовать другие высоколиквидные инструменты с низким риском вместо обязательного хранения значительной части резервов в банках.

Речь может идти, в частности, о краткосрочных государственных облигациях и сделках обратного РЕПО при соблюдении установленных требований к ликвидности, кредитному и рыночному риску.

При этом ESCB предлагает не ограничиваться уже предусмотренными техническими стандартами EBA требованиями и рассмотреть дополнительные правила диверсификации резервов. Цель — не допустить чрезмерной концентрации средств у отдельных контрагентов или в определенных видах активов.

Что еще хотят изменить в MiCA

Предложения ESCB не ограничиваются резервами стейблкоинов. Европейские центробанки считают необходимым усилить регулирование EMT и ART по мере развития рынка.

В частности, ESCB предлагает сохранить запрет на выплату процентов владельцам стейблкоинов, пересмотреть требования к собственному капиталу небанковских эмитентов EMT, а также расширить возможности регуляторов принимать дополнительные меры при возникновении угроз финансовой стабильности.

Отдельное внимание уделено глобальным стейблкоинам, которые выпускаются несколькими эмитентами в разных юрисдикциях. ESCB считает необходимым четко определить условия работы таких схем в ЕС и установить дополнительные гарантии для случаев, когда часть эмиссии приходится на страны за пределами Евросоюза.

Центробанки также поддержали передачу Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) полномочий по авторизации, надзору и контролю за поставщиками услуг с криптоактивами (CASP). Для крупных игроков предлагается установить более жесткие пруденциальные требования.

При этом ESCB не предлагает распространять MiCA на все токенизированные финансовые активы. Регуляторы выступают за сохранение отраслевого подхода: например, токенизированные депозиты должны и дальше регулироваться банковским законодательством, а токенизированные финансовые инструменты — соответствующими нормами рынка капитала.

Официальный ответ ESCB является позицией регуляторов в рамках консультации Еврокомиссии и сам по себе не меняет действующие нормы MiCA. Предложения могут быть учтены Еврокомиссией при подготовке изменений в регулирование.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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