Учителям изменят почасовую оплату с 2027 года: что решил Кабмин

Кабинет министров ввел новые ставки почасовой оплаты труда педагогов за проведение учебных занятий с 1 января 2027 года. Об этом говорится в постановлении № 1078 от 31 августа.

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Почасовая оплата

Правительство утвердило ставки почасовой оплаты труда за проведение учебных занятий, а также нормировало, что они применяются с 1 января 2027 года.

До 1 января 2027 г. при определении размеров почасовой оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников за проведение учебных занятий в учреждениях образования будут применяться ставки почасовой оплаты труда работников всех отраслей экономики за проведение учебных занятий.

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Отмечается, что ставки почасовой оплаты с 1 января 2027 рассчитываются в процентах к базовой величине 28 885 грн.

Напомним

Как писал ранее Минфин, в Украине с 1 сентября зарплаты педагогических и научно-педагогических работников вырастут на 20%. Одновременно с 1 сентября меняется сама система оплаты труда педагогов.

От Единой тарифной сетки отказываются. Вводится подход, по которому оклад будет зависеть от должности и базовой величины.

Пока такая базовая величина составляет среднюю зарплату по экономике в Украине.