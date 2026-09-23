Американский производитель одежды и обуви для активного отдыха Columbia Sportswear запустил необычную рекламную кампанию: компания предлагает туристам присылать фотографии своих ног после походов и обещает выбранным участникам компенсировать стоимость новой пары хайкинговой обуви.
Columbia заплатит туристам 135 фунтов за фото ног после похода
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Что известно о компании
Кампания получила название F££T FUND и приурочена к продвижению новой линейки туристической обуви Columbia Peakfreak. Ее разработало рекламное агентство adam&eveTBWA.
Сколько платит Columbia
Участникам предлагают сделать фотографию босых ног во время похода на природе и отправить ее Columbia через социальные сети.
Компания выберет часть присланных фотографий, а их авторы получат по £135. По замыслу организаторов, этих денег должно хватить на покупку новой пары Peakfreak.
В некоторых публикациях размер вознаграждения указывается как $180. Однако в условиях британской кампании фигурирует именно сумма в £135.
Главное требование — фотография должна быть сделана во время настоящего похода. Таким образом Columbia предлагает показать не красивые рекламные кадры, а то, как в действительности выглядят ноги после длительной ходьбы.
Лучшие снимки также могут попасть в созданную брендом виртуальную Hall of Feet — «Галерею ног».
Зачем это Columbia
Кампания построена вокруг идеи о том, что после длительных походов люди обычно публикуют фотографии гор, озер и других пейзажей, тогда как ноги, благодаря которым путешественник туда добрался, остаются за кадром.
Columbia решила превратить это наблюдение в рекламную механику и одновременно связать ее с продвижением новой обуви.
Кампания распространяется через социальные сети, включая Instagram, TikTok и Snapchat.
F££T FUND продолжает выбранную Columbia рекламную стратегию, в которой бренд делает ставку не на традиционную демонстрацию товара, а на юмор и реальные впечатления людей от активного отдыха.
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