Фонд гарантирования вкладов информирует о предстоящем утверждении ликвидационного баланса АО «Банк Сич» и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Выплаты вкладчикам Банка Сич прекратят через 30 дней
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Дедлайн для выплат
С момента обнародования этого объявления выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам АО «Банк Сич» будут осуществляться в течение следующих 30 дней.
После истечения указанного срока ликвидационный баланс Банка подлежит утверждению, а выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам будут прекращены.
Поэтому призываем вкладчиков АО «Банк Сич», еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться к банкам-агентам Фонда за гарантированной суммой.
Напомним
Как писал «Минфин», Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Банк Сич» с 10 октября 2022 года.
9 августа 2022 года правление НБУ отнесло Банк Сичь к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.
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