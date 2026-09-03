Выплаты вкладчикам Банка Сич прекратят через 30 дней

Фонд гарантирования вкладов информирует о предстоящем утверждении ликвидационного баланса АО « Банк Сич » и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Дедлайн для выплат

С момента обнародования этого объявления выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам АО «Банк Сич» будут осуществляться в течение следующих 30 дней.

После истечения указанного срока ликвидационный баланс Банка подлежит утверждению, а выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам будут прекращены.

Поэтому призываем вкладчиков АО «Банк Сич», еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться к банкам-агентам Фонда за гарантированной суммой.

Напомним

Как писал «Минфин», Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Банк Сич» с 10 октября 2022 года.

9 августа 2022 года правление НБУ отнесло Банк Сичь к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.