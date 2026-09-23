В Киеве зафиксировали масштабные перебои с интернетом: повреждены дата-центры

В Киеве возникли перебои в работе части интернет-провайдеров. В частности, о проблемах со связью сообщили «Паутина» и UTELS. Об этом говорится в сообщениях провайдеров в соцсетях.

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Что известно

В «Паутине» сообщили о масштабной аварии после вражеского обстрела, в результате которого был поврежден один из дата-центров. Поэтому часть абонентов может остаться без интернет-связи. Специалисты работают над скорейшим восстановлением сети.

В UTELS также отметили, что в результате очередной вражеской атаки был поврежден дата-центр в Киеве, где размещено основное оборудование провайдера. Оно обесточено, из-за чего возможны перебои в работе сети и отсутствие услуг у части абонентов.

Аварийные бригады провайдера уже работают на месте и восстанавливают оборудование и сеть. «Паутина» и UTELS призвали абонентов отнестись к ситуации с пониманием.