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2 сентября 2026, 15:48 Читати українською

Uber сокращает 3300 работников: компания инвестирует $10 млрд в роботокси

Uber Technologies сокращает около 3300 рабочих мест или 10% персонала по всему миру. После реструктуризации у компании останется менее 30 тысяч сотрудников.

Uber Technologies сокращает около 3300 рабочих мест или 10% персонала по всему миру.

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Цель перемен — упростить структуру Uber, уменьшить количество управленческих уровней и высвободить средства для развития ключевых направлений.

Генеральный директор Дара Хосровшахи объявил об изменениях в электронном письме, полученном Bloomberg News, заявив, что рост Uber в последние годы привел к «увеличению количества уровней, большей координации, более фрагментированной структуре собственности, а в некоторых случаях — к структурам, которые имели смысл, когда компания была меньше, но больше не соответствуют ее нынешним масштабам».

На что Uber будет тратить больше

Главный акцент компания делает на перевозках, доставке и беспилотном транспорте.

Uber планирует инвестировать более $10 млрд в партнерства с разработчиками роботокси в ближайшие годы. Компания уже вкладывает средства в разработчиков и производителей автономных автомобилей, включая Avride, Lucid, Nuro и Rivian.

Фактически Uber хочет превратить свой сервис в платформу, по которой пользователи смогут заказывать не только поездки с водителями, но и автономные автомобили.

Что изменится для бизнеса

Компания объединяет часть подразделений и сокращает дублирование функций. Количество работников на семи и более уровнях ниже генерального директора уменьшится на 20%, а количество команд с одним-двумя сотрудниками почти наполовину.

Для партнеров Uber это означает, что компания пытается ускорить принятие решений и сосредоточить инвестиции в наиболее перспективных направлениях.

Что это значит для потребителей

Непосредственного влияния на работу сервиса сокращения персонала не предполагают. Uber заявляет, что продолжит инвестировать в водителей, курьеров и продавцов.

Наибольшие изменения для пользователей могут появиться позже — по мере развития роботакси. Если автомобили масштабируются, они могут стать еще одним форматом поездок в приложении Uber.

Главное

Uber сокращает расходы не из-за сворачивания бизнеса, а для перераспределения средств в сторону автоматизации, доставки и робота. Для потребителей это означает, что компания готовится к постепенному переходу от традиционной модели поездок с водителем в смешанную модель, где часть перевозок будут выполнять беспилотные автомобили.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
lider2000
lider2000
2 сентября 2026, 16:48
#
Убер это дно, работать там невыгодно ни в такси, ни в доставке еды + жесткая полиси на все.
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