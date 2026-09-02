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2 сентября 2026, 14:55 Читати українською

Об инновациях в кредитовании, изменениях для ритейла и не только: какими будут темы FinRetail 2026

FinRetail — ежегодная конференция о развитии fintech бизнеса, ИИ инновации, ритейла и финансового сектора. Ивент пройдет в Киеве 16 сентября в оффлайн-формате.

FinRetail — ежегодная конференция о развитии fintech бизнеса, ИИ инновации, ритейла и финансового сектора.

Из-за ситуации в столице мероприятие будет проводиться в укрытии. Адрес локации все участники получат в письме с билетом. Чтобы присоединиться, нужно заполнить заявку на участие в сайте ивента. Сейчас билеты доступны по наиболее выгодным ценам, но уже с 8 сентября подорожают.

О чем будет FinRetail 2026?

Уже традиционно FinRetail — ключевой ивент года на пересечении финансов, ритейла и технологий. Спикеры готовятся рассказать о том, как работает успешный бизнес сегодня и какую роль играет качественное партнерство с банками.

Так, одной из тем мероприятия станет «Закупки, документы, кредитование в одном кабинете: как „Эпицентр“ строит цифровую платформу для бизнес-клиентов». Раскроет ее Богдан Погорелый, Product Owner «Эпицентр Бизнес».

Еще одна тема — «Экономика платежа: как финтех может стать драйвером роста бизнеса». Спикером выступит Алексей Миропольский, Deputy CEO NovaPay.

Кроме соло-выступлений на мероприятии будут также дискуссии, в которых примут участие сразу несколько участников. Они обсудят определенные темы, а также представят свою точку зрения и поделятся опытом и практическими советами.

Утверждены две темы дискуссий на FinRetail 2026:

1. Карта или Pay by Bank: станет ли оплата дешевле для ритейла. Модератор: Александр Карпов, директор Ассоциации ЕМА и основателя Open API Group.

2. Кредит без перехода в банк: кто профинансирует покупку внутри checkout. Модератор: Алексей Козырев, финансовый эксперт портала Minfin.

Ознакомиться с полной программой конференции и узнать, какие спикеры присоединятся к инвенту, можно на сайте FinRetail 2026.

FinRetail 2026 — это не только возможность усилить знания по продвижению бизнеса и услуг в условиях цифровой конкуренции, но и завести полезные знакомства для будущих партнерств.

Партнеры ивента

Мероприятие организуется и будет проведено при поддержке партнеров: «Твой заем» — украинская финтех-компания, масштабируемая в сфере онлайн-кредитования; Platon — сервис по приему онлайн-платежей; Moneyveo — сервис мгновенных онлайн-кредитов.

Организаторами FinRetail традиционно выступают финансовые порталы Минфин и Finance.ua.

Не пропустите FinRetail 2026 и регистрируйтесь прямо сейчас!

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Источник: Минфин
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