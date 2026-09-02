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2 сентября 2026, 14:35 Читати українською

Украина собрала около 32 млн тонн зерна нового урожая

По состоянию на 1 сентября украинские аграрии намолотили 31,94 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожай собрали с 6,82 млн га, или 58% прогнозируемых площадей. Об этом сообщает Forbes Украина со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

По состоянию на 1 сентября украинские аграрии намолотили 31,94 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

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По сравнению с аналогичной датой прошлого года валовой сбор вырос примерно на 11% — с 28,77 млн до 31,94 млн тонн. Средняя урожайность повысилась на 13% — с 41,5 до 46,8 ц/га.

Пшеницы собрали около 25 млн тонн

Больше всего нового урожая приходится на пшеницу — 24,76 млн тонн. Ее обмолотили на 5,04 млн га, или 98% прогнозируемых площадей. Средняя урожайность составляет 49,2 ц/га.

Ячмень и горох уже собраны полностью:

  • ячмень — 6,37 млн тонн с 1,47 млн га;
  • горох — 790 тыс. тонн из 298 тыс. га.

Просо собрали на 22% площадей — 20 тыс. тонн. Сбор кукурузы только начался: обмолочено 380 га, из которых получили 700 тонн.

Отдельно аграрии почти завершили сбор рапса — обмолочено 99% прогнозируемых площадей, или 1,32 млн га. Урожай составляет 3,79 млн тонн при средней урожайности 28,6 ц/га.

Читайте: Агроэкспорт Украины за 27 дней августа сократился почти вдвое

Одесская область лидирует по объему урожая

Больше всего зерновых и зернобобовых собрали в Одесской области — 4,82 млн тонн с 1,19 млн га.

Дальше идут:

  • Днепропетровская область — 2,66 млн тонн;
  • Кировоградская область — 2,42 млн тонн.

По средней урожайности лидирует Хмельницкая область — 70,8 ц/га. В Сумской области показатель составляет 60,1 ц/га, в Винницкой — 59,7 ц/га.

Урожай растет, но экспорт сталкивается с проблемами

Более высокие показатели урожайности не означают автоматического роста экспорта. Украинские аграрии одновременно сталкиваются с проблемами морской логистики из-за российских атак на портовую инфраструктуру и гражданские суда.

В июле товарный экспорт Украины сократился до $3,1 млрд. против $3,5 млрд. в июне. В августе резко упали и поставки основных зерновых: за первые 12 дней месяца экспорт пшеницы сократился в 4,3 раза в годовом исчислении, ячменя — в 5,6 раза, кукурузы — в 2,7 раза.

На фоне проблем с экспортной логистикой Министерство аграрной политики обратилось в Еврокомиссию по 220 млн евро безвозвратной помощи для малых и средних агропроизводителей, пострадавших от ограничений экспорта. Денежные средства предлагают использовать, в частности, для компенсации процентов по кредитам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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