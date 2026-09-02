Молочка в Украине может подорожать на 25%

Молочная продукция в Украине может подорожать на 20−25% из-за роста затрат на производство, переработку и логистику, а также убытков торговых сетей после потери распределительных центров в результате российских ударов, прогнозирует Ассоциация производителей молока (АВМ).

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Какая причина

«Перебои в цепях поставок и роста затрат на производство, переработку и логистику создают предпосылки для подорожания молочной продукции в Украине», — отмечается в сообщении.

По данным ассоциации, на конец августа средняя цена пастеризованного молока жирностью до 2,6% в пленке составила 50,55 грн/кг, что на 3,7% больше, чем месяцем ранее, и на 11,2% больше, чем в прошлом году. Пастеризованное молоко в пластиковой бутылке подорожало за месяц на 2,1% — до 68,44 грн/кг.

Средняя цена сливочного масла жирностью 72,5−73% украинского производства составила 591,45 грн/кг, снизившись за месяц на 0,1%, но оставаясь на 2% выше прошлогоднего.

В то же время, АПМ не ожидает снижения цен на масло в начале осени: дешевых ценовых предложений на внутреннем рынке становится меньше, а нижний предел ценового диапазона фактически стабилизировался.

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По оценке АПМ, спрос на молочную продукцию слаб и даже ухудшается из-за низкой платежеспособности населения, вынужденного выезда потребителей за границу и разорванных цепей поставок от перерабатывающего завода в супермаркеты в результате российских ударов по распределительным центрам.

«Традиционно молокоперерабатывающие предприятия поставляли готовую продукцию в распределительный центр торговой сети, а затем ее доставляли автотранспортом в супермаркеты. Пока эта цепь разорвана», — отмечает АПМ.

По прогнозу ассоциации, торговые сети постараются переложить убытки, понесенные из-за потери распределительных центров, на потребителей. По мнению АПМ, это может привести к сокращению потребления молочной продукции.