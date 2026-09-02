5% налога вместо 18%: какие риски скрывает новый режим для домохозяйств

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15449, предлагающий ввести добровольный режим льготного налогообложения доходов домохозяйств. Речь идет о возможности уплачивать 5% налога вместо стандартных 18% НДФЛ и работать без оформления ФЛП в пределах установленного лимита дохода. Впрочем, документ содержит ряд условий, которые могут создать для семей существенные риски. Об этом пишет налоговый юрист Вадим Оксентюк.

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Имущество семьи может стать источником погашения долга

Одна из наиболее чувствительных норм законопроекта касается ответственности за налоговый долг.

Согласно пункту 87.15, если в рамках деятельности домохозяйства возникнет налоговый долг, источником его погашения может быть имущество всех членов домохозяйства.

Пункт 88.4 предусматривает, что в налоговый залог сначала передается имущество, которое использовалось в деятельности. Если его не хватит, другое имущество членов домохозяйства.

То есть долг, возникший из-за деятельности одного члена семьи, потенциально может затронуть имущество других членов домохозяйства.

Семье придется декларировать имущество и обязательства

Законопроект также предусматривает представление декларации домохозяйства.

В ней должны быть указаны сведения о членах домохозяйства, их доходах, имущественном положении и финансовых обязательствах.

Фактически речь идет не только о декларировании дохода от деятельности, но и о более широком финансовом профиле семьи.

ЕСВ не предусмотрен — стаж не будет начисляться

Еще один риск касается страхового стажа.

В предложенном режиме речь не идет об уплате ЕСВ. Для части людей это может выглядеть как экономия по сравнению с ФЛП, однако без уплаты ЕСВ страховой стаж за этот период не будет начисляться.

ФЛП, уплачиваемый ЕСВ, получает страховой стаж. Участники домохозяйства по новому режиму нет, если ЕСВ не будет предусмотрен отдельно.

Налоговая скидка может быть меньше, чем ожидается

Законопроект предусматривает механизм налоговой скидки, если в семье много иждивенцев и небольшой доход.

Однако пункт 178−2.6 предусматривает, что такая скидка в первую очередь засчитывается в счет военного сбора. Возвращению подлежит только разница между скидкой и суммой сбора.

При этом военный сбор рассчитывается с полной суммы дохода без учета не облагаемой налогом части.

Следовательно, льгота действует на НДФЛ, но не полностью убирает налоговую нагрузку.

Пенсии и пособия будут уменьшать льготу

Необлагаемая налогом часть дохода домохозяйства будет определяться как сумма прожиточных минимумов на каждого члена семьи за минусом полученных государственных пособий, компенсаций и пенсий.

Это означает, что если в составе домохозяйства есть пенсионер, его пенсия будет уменьшать размер льготы.

Кто сможет воспользоваться режимом

Законопроект предусматривает ряд условий для участия в новом режиме.

В частности, домохозяйство должно состоять по меньшей мере из двух человек. Одинокий фрилансер не сможет воспользоваться таким режимом.

Также нужны общий налоговый адрес и общее хозяйство. Участники не смогут нанимать работников, а деятельность должна быть нелицензирована.

Кроме того, все члены домохозяйства должны перейти на переписку с налоговой через электронный кабинет, а один может быть членом только одного домохозяйства.

Какие виды деятельности подходят

Ограничение «собственного производства» касается только товаров.

То есть перепродажа чужих товаров под такой режим не будет подпадать.

В то же время работы и услуги — в частности, ремонт, репетиторство, уборка или дизайн — могут подпадать под новый режим, если отвечают другим условиям.

Каким будет лимит дохода

Лимит дохода предлагают установить на уровне 834 минимальных зарплат.

По показателям 2026 года это около 7,2 млн грн, однако фактический размер будет зависеть от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2027 года.

Поэтому ориентир в «около 7 млн грн» не является окончательной суммой.

В общий доход домохозяйства может входить не только заработок от деятельности, но и зарплата членов семьи. Она не является доходом от экономической деятельности, но учитывается в расчете.

Когда режим может заработать

В настоящее время документ является только законопроектом. Он не прошёл два чтения и находится на этапе разбирательства.

Заработать новый режим может не раньше 1 января 2027 года. Для 2027 года заявление на участие в режиме предлагается разрешить подавать до 1 июля 2027 года.

Что это значит

Льготная ставка 5% может выглядеть привлекательной альтернативой стандартному налогообложению или работе через ФЛП.

Однако в предложенном режиме есть условия, которые следует оценивать отдельно: ответственность имуществом всей семьи, декларирование имущественного положения, отсутствие страхового стажа без ЕСВ, особый расчет налоговой скидки и ограничение состава домохозяйства.

Поэтому решение о переходе на такой режим, если законопроект будет принят, потребует не только расчета налоговой экономии, но и оценки юридических и имущественных рисков для всей семьи.