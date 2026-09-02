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2 сентября 2026, 9:44 Читати українською

Швеция платит до 55 тыс. евро за выезд из страны: кто может воспользоваться

Швеция существенно увеличила финансовую помощь для тех, кто добровольно возвращается на родину. Согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 января 2026 года, взрослый может получить до 32 тысяч евро, а целая семья — до 55 тысяч евро, пишет Blic.

Швеция существенно увеличила финансовую помощь для тех, кто добровольно возвращается на родину.

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Ажиотаж вокруг программы

Обновленная программа вызвала мгновенный интерес. Согласно статистике, уже к середине февраля поступило 272 обращения, правда, 82 заявителям было отказано. Впоследствии, за несколько следующих недель, число желающих выросло примерно до 370.

Кто может воспользоваться

Несмотря на расхожее представление о «плате мигрантам за выезд», воспользоваться этой возможностью могут далеко не все иностранцы, находящиеся в Швеции. Обязательным требованием является наличие действующего шведского вида на жительство.

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Финансовая помощь предоставляется тем, кто отправляется на родину или в другую страну, где гарантировано право на легальное пребывание. При этом переезд в другие страны ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии не подпадает под условия программы.

Кому и сколько положено

Фиксированные суммы распределяются следующим образом: один взрослый получает до 32 тысяч евро, а супружеская пара (как в официальном, так и в гражданском браке) — примерно до 45,7 тысячи евро.

Общая максимальная сумма на семью достигает 55 тысяч евро, при этом на каждого ребенка дополнительно начисляется около 2,3 тысячи евро.

Как отмечается, до масштабного пересмотра тарифов финансовая поддержка выглядела значительно скромнее: взрослый мог рассчитывать лишь ориентировочно на 900 евро. Таким образом, выплата выросла в 35 раз.

Шведское правительство мотивирует свой шаг стремлением дать людям, чья интеграция в общество не сложилась, шанс начать новую жизнь на родине. Кроме того, официальный Стокгольм надеется, что репатрианты смогут внести положительный вклад в экономику и рынок труда своих стран.

Стоит отметить, что сама система добровольного возвращения действует в королевстве еще с 1984 года, однако до недавнего времени этим механизмом пользовались единицы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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