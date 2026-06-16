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16 июня 2026, 18:52 Читати українською

Швеция разрешила депортацию мигрантов за «ненадлежащее поведение»

Шведский парламент в понедельник принял закон, разрешающий властям аннулировать виды на жительство иммигрантов за «ненадлежащее поведение». Это определение подвергается таким нарушениям, как наличие долгов, неофициальное трудоустройство или связи с экстремистскими организациями. Об этом сообщает Reuters.

Швеция разрешила депортацию мигрантов за «ненадлежащее поведение»
Фото: pixabay

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Новые правила касаются как тех, кто только ожидает получения документов, так и тех, кто уже их имеет. Эта инициатива является частью масштабного усиления миграционной политики, проводимой правом правительством и его союзниками — националистической партией «Шведские демократы» — накануне состоявшихся в сентябре парламентских выборов.

Критика

Оппозиция и правозащитные организации уже раскритиковали закон, назвав его произволом, поскольку решения будут приниматься на основе поступков, официально не признанных уголовными преступлениями.

«Закон о „добропорядочном поведении“ заставляет людей жить в неизвестности, ведь непонятно, какие действия или высказывания могут использовать против них. Это подрывает верховенство права и принцип равенства всех перед законом», — заявила базирующаяся в Стокгольме правозащитная организация Civil Rights Defenders.

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Правительство, выигравшее выборы 2022 года благодаря обещаниям сократить миграцию и жестко бороться с преступностью, подчеркивает: тем, кто нарушает порядок или совершает правонарушения, в стране не рады.

В самом тексте закона четкого перечня неприемлемых поступков нет, однако чиновники ранее упоминали о невыплаченных долгах, уклонениях от уплаты налогов, привлечении к криминалу и связях с экстремистами. Проверкой вид на жительство будет заниматься Миграционное агентство, а его решение можно будет обжаловать в миграционном суде.

«Каждый, кто не прилагает усилия, чтобы жить честно и по правилам, не должен рассчитывать на то, что сможет остаться в стране», — заявил министр миграции Юхан Форсселл, представляя этот законопроект в марте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
BigBend
BigBend
16 июня 2026, 19:14
#
Скільки для цього знадобилось згвалтованих та вбитих шведок?
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