Руководство немецкого автопроизводителя Volkswagen рассматривает возможность приостановки производства на четырех заводах в Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкое деловое издание WirtschaftsWoche и документ наблюдательного совета компании.
Volkswagen может закрыть четыре завода в Германии до 2034 года
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
Согласно этим данным, производственные площадки могут закрывать поэтапно в период с 2031 по 2034 год.
Какие заводы могут закрыть
По данным издания, первое производство могут остановить на заводах Volkswagen в Эмдене и Цвиккау. Их закрытие планируется на 2031 год.
Далее график может выглядеть так:
- Ганновер — прекращение производства в 2032 году;
- Неккарзульм — закрытие в 2034 году.
Таким образом, если план будет реализован, до конца 2034 Volkswagen может полностью прекратить работу четырех производственных площадок в Германии.
Окончательного решения еще нет
Вопрос о будущем заводов должен рассмотреть наблюдательный совет Volkswagen. Ее заседание запланировано на пятницу, 4 сентября.
В то же время, в самой компании пока не подтвердили планы по закрытию предприятий.
Представитель Volkswagen заявил, что автопроизводитель не комментирует содержание документов наблюдательного совета.
Поэтому речь идет именно о возможном плане, а не об окончательно принятом решении.
Читайте: У Volkswagen серьезные проблемы: топменеджеры оценили состояние концерна как критическое
Volkswagen сокращает производственные мощности
Возможное закрытие заводов является астью масштабных изменений, через которые проходит германский автопром. Автопроизводители вынуждены адаптировать производство к изменению спроса, переходу на электромобили и усилению конкуренции на мировом рынке.
Если предложенный план будет утвержден, Volkswagen постепенно сократит количество своих производственных площадок в Германии в течение следующих восьми лет.
Комментарии