Volkswagen может закрыть четыре завода в Германии до 2034 года

Руководство немецкого автопроизводителя Volkswagen рассматривает возможность приостановки производства на четырех заводах в Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкое деловое издание WirtschaftsWoche и документ наблюдательного совета компании.

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Согласно этим данным, производственные площадки могут закрывать поэтапно в период с 2031 по 2034 год.

Какие заводы могут закрыть

По данным издания, первое производство могут остановить на заводах Volkswagen в Эмдене и Цвиккау. Их закрытие планируется на 2031 год.

Далее график может выглядеть так:

Ганновер — прекращение производства в 2032 году;

Неккарзульм — закрытие в 2034 году.

Таким образом, если план будет реализован, до конца 2034 Volkswagen может полностью прекратить работу четырех производственных площадок в Германии.

Окончательного решения еще нет

Вопрос о будущем заводов должен рассмотреть наблюдательный совет Volkswagen. Ее заседание запланировано на пятницу, 4 сентября.

В то же время, в самой компании пока не подтвердили планы по закрытию предприятий.

Представитель Volkswagen заявил, что автопроизводитель не комментирует содержание документов наблюдательного совета.

Поэтому речь идет именно о возможном плане, а не об окончательно принятом решении.

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Volkswagen сокращает производственные мощности

Возможное закрытие заводов является астью масштабных изменений, через которые проходит германский автопром. Автопроизводители вынуждены адаптировать производство к изменению спроса, переходу на электромобили и усилению конкуренции на мировом рынке.

Если предложенный план будет утвержден, Volkswagen постепенно сократит количество своих производственных площадок в Германии в течение следующих восьми лет.