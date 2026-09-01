Украинцы стали больше тратить за границей: июль показал рекорд года

В июле 2026 года расходы украинцев за рубежом достигли $759 млн . Это самый высокий показатель с начала года. По сравнению с июнем расходы выросли на 6,7% . В евро эквиваленте расходы украинцев за границей увеличились на 7,8% — до 663 млн евро . Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Что повлияло на рост

Рост расходов может быть связан прежде всего с летним отпускным сезоном. Украинцы активнее выбирали поездки за границу, прежде всего в страны Европы.

В то же время увеличение расходов не обязательно свидетельствует о новой волне миграции. Вероятнее всего, июльский показатель отражает сезонный туристический фактор.

Дополнительно на сумму расходов влияют инфляция за границей и удорожание горючего, что увеличивает общие расходы на поездки, проживание, транспорт и ежедневное потребление.

Что может быть дальше

В августе расходы украинцев за границей могут оставаться высокими из-за продления сезона отпусков.

Последующая динамика осенью будет зависеть уже не только от туризма, но и от миграционных настроений. Они могут изменяться из-за интенсивности обстрелов, риска эскалации и ожидания более сложного осенне-зимнего периода.

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Что это значит

Июльский рост расходов украинцев за границей является дополнительным фактором спроса на валюту.

Пока этот прирост больше похож на сезонный эффект летних поездок. Однако осенью показатель может стать индикатором более широких процессов — в частности, изменения миграционного поведения украинцев и настроений домохозяйств перед зимой.