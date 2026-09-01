Украинцы стали одалживать у МФО большие суммы: средний кредит достиг 9,2 тыс. грн, а долги выросли до 32,3 млрд грн

4,2 млн договоров на 37,5 млрд грн заключили украинцы с микрофинансовыми организациями за первое полугодие 2026 года по данным НБУ . Количество микрокредитов почти не изменилось за год — около 700 тысяч договоров ежемесячно. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

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Сколько задолжали перед МФО

В то же время украинцы стали занимать значительно большие суммы: средний размер микрокредита вырос почти в 1,5 раза и достиг 9,2 тысяч.

В общей сложности 32,3 млрд грн задолжали украинцы МФО. Это на 17% больше чем в начале 2026 года.

4196309 договоров с микрофинансовыми организациями заключили украинцы за первое полугодие 2026 года. 37,5 млрд грн составила общая сумма таких ссуд.

Сумма кредитов

При этом брать больше микроссуд не стали — впрочем, значительно выросла средняя сумма такого кредита. Так, 9170 грн достиг средний размер микрокредита во втором квартале 2026 года. Это почти в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период в прошлом году, когда средний заем составил около 6 290 грн.

В общей сложности 32,32 млрд грн задолжали украинцы МФО по состоянию на 1 июля текущего года. Только с начала года долг уже увеличился на 4,7 млрд грн, или на 17%.

После начала полномасштабной войны ситуация была противоположной: задолженность по микрокредитам сокращалась и к концу 2022 года опустилась до 8 млрд грн. Впрочем, с начала 2023 года долг украинцев перед МФО начал снова расти.

Десятка крупнейших МФО страны

12,78 млрд грн дохода получила десятка самых крупных МФО страны за первое полугодие 2026 года. А 1,16 млрд грн составила их совокупная прибыль за этот период.

Наибольший доход среди десятки получила Укр Кредит Финанс (CreditKasa) — 1,99 млрд грн, или около 16% совокупного дохода топ-10. В то же время, по прибыли лидирует Потребительский Центр (Швидко гроші) — 361,3 млн грн. Это почти треть совокупной прибыли десяти самых крупных МФО.