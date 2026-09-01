Доходность японских облигаций впервые за 30 лет превысила 3%

Доходность эталонных государственных облигаций Японии во вторник впервые с сентября 1996 года превысила отметку 3% на фоне растущей обеспокоенности устойчивой инфляцией, раздутыми государственными расходами и ожиданиями дальнейшего повышения ставок Банком Японии. Об этом пишет Investing.

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Доходность растет

Доходность выросла на 2%, достигнув чуть более 3%, продолжив ралли, наблюдавшееся на протяжении большей части августа. С 2024 года показатель вырос более чем втрое — после того как Банк Японии начал сворачивать многолетнюю политику сверхмягкого денежно-кредитного регулирования.

Однако последний скачок доходности был обусловлен прежде всего опасениями относительно роста инфляции в Японии — особенно в условиях резкого удорожания импорта энергоносителей вследствие войны между США и Ираном.

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Повысыт лы ставку Банк Японии

Рынки рассчитывают на скорое повышение ставки Банком Японии — особенно после того, как министр финансов США Скотт Бессент призвал японские власти задуматься о бюджетной дисциплине и более высоких процентных ставках.

Премьер-министр Санаэ Такаити обнародовала планы по дальнейшему увеличению государственных расходов и снижению налогов — оба шага создают дополнительные фискальные риски для Японии.

Рост доходности в Японии вписывается в общую тенденцию, наблюдаемую на других развитых рынках: сочетание высокой инфляции и чрезмерных государственных расходов толкает доходность вверх как в США, так и в Европе.

Министерство финансов США недавно вмешалось в рынок облигаций с целью снижения доходности, фактически вдвое ускорив темпы выкупа краткосрочных бумаг.