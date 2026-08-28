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28 августа 2026, 16:12 Читати українською

Япония рассматривает круглосуточные блокчейн-расчеты на фондовом рынке

Япония готовится изучить систему блокчейн-расчетов, способную обрабатывать операции с акциями и государственными облигациями круглосуточно. Об этом сообщает Сrypto.news со ссылкой на материал Nikkei.

Япония готовится изучить систему блокчейн-расчетов, способную обрабатывать операции с акциями и государственными облигациями круглосуточно.

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Агентство финансовых услуг, Министерство финансов, Банк Японии и финансовые учреждения-участники должны создать рабочую группу летом 2026 года. Группа должна завершить план разработки в начале 2027 года, а сама система может заработать уже в 2030-х годах.

Почему Япония хочет ускорить расчеты

Японские операции с акциями рассчитываются по циклу T+2 — то есть денежные расчеты происходят через два рабочих дня после сделки. Операции с государственными облигациями обычно рассчитываются на следующий рабочий день.

Предлагаемая блокчейн-инфраструктура должна уже связать передачу ценных бумаг с соответствующим денежным платежом. Это позволит инвесторам быстрее получать доступ к средствам от продаж активов и практически сразу реинвестировать их.

План разработки должен определить архитектуру блокчейна, распределение ответственности между государственными и частными участниками и график внедрения. В перспективе одним из направлений использования могут стать и международные переводы.

Расчеты в реальном времени сокращают период, в течение которого контрагенты остаются зависимыми друг от друга финансово. В то же время сокращение задержек уменьшает и время, доступное для подготовки наличных или ценных бумаг, что создает новые требования к ликвидности и операционным процессам для участников рынка.

Банк Японии уже тестирует технологию

Эта инициатива опирается на уже существующие эксперименты Банка Японии. Глава банка Кадзуо Уэда заявлял в марте, что регулятор тестирует расчеты с использованием текущих счетов коммерческих банков на блокчейн-инфраструктуре. Позже исполнительный директор Б Я Кадзушиге Камияма описал эту работу как исследование токенизированных счетов центробанка — так называемой оптовой цифровой валюты центрального банка, дизайн которой может поддерживать одновременное движение ценных бумаг и средств.

Напомним

Как сообщал Минфин, государственный финансовый сектор Японии уже развивает собственные блокчейн-платформы для регулируемых ценных бумаг: платформа Progmat недавно перевела токенизированные активы на сумму 452 млрд иен в выделенную сеть Avalanche, а SBI Holdings и Startale разрабатывают сеть Strium для круглосуточной торговли. 2026 году.

Кроме того, три крупнейших банка Японии готовят общую структуру енового стейблкоина с ожидаемым запуском реальных транзакций до марта 2027 года.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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