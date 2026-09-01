Акции развивающихся рынков покажут лучшие результаты в августе за последние два десятилетия

Акции развивающихся рынков демонстрируют самый значительный рост с августа 2004 года. Это ралли выходит за пределы крупных компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и получает поддержку от сырьевых товаров, чувствительных к ослаблению доллара. Об этом пишет Bloomberg.

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Что показывает индекс акций развивающихся стран

В понедельник индекс акций развивающихся стран MSCI Inc. снизился на 0,1%, что позволило сократить падение до 1,4%. Это произошло благодаря недавнему восстановлению акций южнокорейских производителей микросхем.

Предыдущее снижение было вызвано опасениями по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ожиданиями повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре.

Рост, составивший 3,3% в этом месяце, подтверждает, что акции развивающихся рынков продолжают оставаться привлекательными для глобальных инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели за счёт активов, номинированных в долларах США. Эта тенденция также способствует увеличению спроса на золото. Эти факторы помогли избежать волатильности, которая обычно наблюдается во время праздников в северном полушарии.

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Несмотря на инфляционные риски, связанные с конфликтом в Иране, и жёсткую позицию председателя ФРС Кевина Уорша, рост продолжается благодаря акциям небольших компаний в сфере искусственного интеллекта и секторам, не связанным с ИИ, включая китайскую биотехнологию.

Торговля, основанная на обесценивании доллара, которая предполагает постепенное снижение его покупательной способности для облегчения долгового и бюджетного давления, способствует укреплению позиций, отмечает Хаснайн Малик, руководитель отдела стратегии по акциям развивающихся рынков и геополитике в Tellimer.

«Опасения США по поводу бюджетной политики и государственного долга привели к новому притоку капитала в активы развивающихся рынков, номинированные в местной валюте, включая акции», — заявил Малик. «Ситуация вокруг ведущих компаний в сфере технологий искусственного интеллекта стабилизировалась. Обесценивание доллара также подтолкнуло цены на золото».

Южнокорейские акции

Южнокорейские акции продемонстрировали восстановление после сообщения от Samsung Securities о том, что пенсионные фонды начали активно приобретать акции технологических компаний. Акции компаний SK Hynix и Samsung Electronics завершили торговую сессию с приростом не менее 1,2%, что позволило индексу развивающихся рынков частично восстановить утраченные позиции после предыдущего падения.

Восстановление на рынке произошло после начала недели на нестабильных нотах: США и Иран возобновили шестимесячный конфликт, обменявшись ударами. Уорш усилил давление на финансовые рынки, заявив в Джексон-Холе, что инфляция не показала значительного замедления. Это заявление подтолкнуло инвесторов к повышению вероятности увеличения процентной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, что оценивается более чем в 60%. В азиатском регионе данные показали, что производственная активность в Китае в августе превысила прогнозы, несмотря на продолжающееся сокращение второй месяц подряд.

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