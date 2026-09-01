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1 сентября 2026, 11:23 Читати українською

Акции развивающихся рынков покажут лучшие результаты в августе за последние два десятилетия

Акции развивающихся рынков демонстрируют самый значительный рост с августа 2004 года. Это ралли выходит за пределы крупных компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и получает поддержку от сырьевых товаров, чувствительных к ослаблению доллара. Об этом пишет Bloomberg.

Акции развивающихся рынков демонстрируют самый значительный рост с августа 2004 года.

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Что показывает индекс акций развивающихся стран

В понедельник индекс акций развивающихся стран MSCI Inc. снизился на 0,1%, что позволило сократить падение до 1,4%. Это произошло благодаря недавнему восстановлению акций южнокорейских производителей микросхем.

Предыдущее снижение было вызвано опасениями по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ожиданиями повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре.

Рост, составивший 3,3% в этом месяце, подтверждает, что акции развивающихся рынков продолжают оставаться привлекательными для глобальных инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели за счёт активов, номинированных в долларах США. Эта тенденция также способствует увеличению спроса на золото. Эти факторы помогли избежать волатильности, которая обычно наблюдается во время праздников в северном полушарии.

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Несмотря на инфляционные риски, связанные с конфликтом в Иране, и жёсткую позицию председателя ФРС Кевина Уорша, рост продолжается благодаря акциям небольших компаний в сфере искусственного интеллекта и секторам, не связанным с ИИ, включая китайскую биотехнологию.

Торговля, основанная на обесценивании доллара, которая предполагает постепенное снижение его покупательной способности для облегчения долгового и бюджетного давления, способствует укреплению позиций, отмечает Хаснайн Малик, руководитель отдела стратегии по акциям развивающихся рынков и геополитике в Tellimer.

«Опасения США по поводу бюджетной политики и государственного долга привели к новому притоку капитала в активы развивающихся рынков, номинированные в местной валюте, включая акции», — заявил Малик. «Ситуация вокруг ведущих компаний в сфере технологий искусственного интеллекта стабилизировалась. Обесценивание доллара также подтолкнуло цены на золото».

Южнокорейские акции

Южнокорейские акции продемонстрировали восстановление после сообщения от Samsung Securities о том, что пенсионные фонды начали активно приобретать акции технологических компаний. Акции компаний SK Hynix и Samsung Electronics завершили торговую сессию с приростом не менее 1,2%, что позволило индексу развивающихся рынков частично восстановить утраченные позиции после предыдущего падения.

Восстановление на рынке произошло после начала недели на нестабильных нотах: США и Иран возобновили шестимесячный конфликт, обменявшись ударами. Уорш усилил давление на финансовые рынки, заявив в Джексон-Холе, что инфляция не показала значительного замедления. Это заявление подтолкнуло инвесторов к повышению вероятности увеличения процентной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, что оценивается более чем в 60%. В азиатском регионе данные показали, что производственная активность в Китае в августе превысила прогнозы, несмотря на продолжающееся сокращение второй месяц подряд.

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Сентябрь приносит инвесторам развивающихся рынков множество рисков, начиная с публикации данных о занятости в США за август 4 сентября и заканчивая данными по инфляции 11 сентября и решением ФРС по процентной ставке 16 сентября. Повышение процентной ставки может компенсировать последствия обесценивания доллара, увеличив его стоимость и доходность казначейских облигаций, но одновременно снизив привлекательность более рискованных активов.

Волатильность на фондовом рынке снизилась благодаря притоку капитала. Индекс страха на развивающихся рынках, который рассчитывается Чикагской биржей опционов и показывает ожидаемые колебания, достиг самого низкого уровня с февраля.

Рост фондового рынка стал менее концентрированным. Компании SK Hynix, Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., на которые в этом году приходилось 82% колебаний индекса Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Index до июля включительно, внесли лишь 11,5% в рост рынка в августе.

Успешный год для облигаций развивающихся рынков обещает продолжиться благодаря возвращению «торговли обесцениванием доллара», что способствует притоку средств в этот класс активов, по мнению управляющих фондами.

Индекс облигаций развивающихся рынков в местной валюте установил несколько рекордов за последние недели, так как инвесторы сократили свои позиции в долларах из-за возобновившихся опасений относительно растущего государственного долга США и дефицита бюджета — тенденции, известной как «торговля обесцениванием доллара».

Переход от долларовых активов также способствовал укреплению валют. Индекс валют развивающихся рынков в начале недели практически не изменился, продолжая тенденцию роста второй месяц подряд и демонстрируя лучший квартальный результат с июня 2025 года. Южнокорейская вона, южноафриканский ранд и израильский шекель показали значительный рост в этом месяце, в то время как польский злотый лидировал по приросту в понедельник, так как инфляция в Польше превысила ожидаемые показатели. Инфляция в Польше достигла 14-месячного пика, что снижало вероятность снижения процентных ставок.

Египетский фунт испытал самое сильное падение за месяц на офшорном рынке после решения Министерства финансов США отключить филиалы Banque Misr в ОАЭ от американской финансовой системы в рамках санкций против Ирана. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов заявил о начале расследования в отношении египетского банка.

На рынке долларовых облигаций суверенный долг Сенегала оказался устойчивым к давлению со стороны рейтингового агентства Moody's, которое не подтвердило свой прогноз, сделанный в выходные. Облигации страны с погашением в 2033 году продемонстрировали одни из лучших результатов на развивающихся рынках, подорожав на 0,4 цента за доллар. На предыдущей неделе доходность облигаций упала до рекордно низкого уровня, превысив 20%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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