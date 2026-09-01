Учителям повысят зарплаты с 1 сентября: кто получит больше

В Украине с 1 сентября зарплаты педагогических и научно педагогических работников вырастут на 20% , а также изменится сама система начисления выплат. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

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По его словам, в начале года повышение составило 30%. Таким образом, в 2026 году зарплаты педагогических и научно педагогических работников повышают в два этапа.

Что именно повышают

Растут должностные оклады педагогических и научно педагогических работников.

Именно от должностного оклада рассчитывается большинство доплат и надбавок, поэтому повышение повлияет не только на базовую часть зарплаты, но и другие составляющие оплаты труда.

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Новая система оплаты труда

Одновременно с 1 сентября меняется сама система оплаты труда педагогов.

От Единой тарифной сетки отказываются. Вводится подход, по которому оклад будет зависеть от должности и базовой величины.

Пока такая базовая величина составляет среднюю зарплату по экономике в Украине.

Кого охватит повышение

Новая система оплаты труда охватит:

школы;

заведения высшего образования;

инклюзивно-ресурсные центры;

государственные учебные заведения.

Для дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального высшего образования органам местного самоуправления рекомендуют осуществить соответствующее повышение зарплат педагогов с 1 сентября 2026 года.

Доплаты для отдельных категорий

Отдельно сохраняется доплата 2600 грн для учителей, работающих очно на прифронтовых территориях.

Педагоги колледжей, которые готовят специалистов по оборонно-промышленному комплексу, энергетике, машиностроению и металлообработке, будут получать дополнительно 10% к окладу.

Зарплата учителя в Украине

В 2026 году зарплата учителя в Украине в среднем составляет около 12 500−21 000 грн, в зависимости от стажа, категории и нагрузки. Молодые специалисты получают около 12 000−15 000 грн, тогда как учителя высшей категории с опытом — 24 000−28 000 грн.

С 1 января 2026 г. оклады повысились, а доплаты за престижность труда составляют значительную часть дохода.