В Украине с 1 сентября зарплаты педагогических и научно педагогических работников вырастут на 20%, а также изменится сама система начисления выплат. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.
Учителям повысят зарплаты с 1 сентября: кто получит больше
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По его словам, в начале года повышение составило 30%. Таким образом, в 2026 году зарплаты педагогических и научно педагогических работников повышают в два этапа.
Что именно повышают
Растут должностные оклады педагогических и научно педагогических работников.
Именно от должностного оклада рассчитывается большинство доплат и надбавок, поэтому повышение повлияет не только на базовую часть зарплаты, но и другие составляющие оплаты труда.
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Новая система оплаты труда
Одновременно с 1 сентября меняется сама система оплаты труда педагогов.
От Единой тарифной сетки отказываются. Вводится подход, по которому оклад будет зависеть от должности и базовой величины.
Пока такая базовая величина составляет среднюю зарплату по экономике в Украине.
Кого охватит повышение
Новая система оплаты труда охватит:
- школы;
- заведения высшего образования;
- инклюзивно-ресурсные центры;
- государственные учебные заведения.
Для дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального высшего образования органам местного самоуправления рекомендуют осуществить соответствующее повышение зарплат педагогов с 1 сентября 2026 года.
Доплаты для отдельных категорий
Отдельно сохраняется доплата 2600 грн для учителей, работающих очно на прифронтовых территориях.
Педагоги колледжей, которые готовят специалистов по оборонно-промышленному комплексу, энергетике, машиностроению и металлообработке, будут получать дополнительно 10% к окладу.
Зарплата учителя в Украине
В 2026 году зарплата учителя в Украине в среднем составляет около 12 500−21 000 грн, в зависимости от стажа, категории и нагрузки. Молодые специалисты получают около 12 000−15 000 грн, тогда как учителя высшей категории с опытом — 24 000−28 000 грн.
С 1 января 2026 г. оклады повысились, а доплаты за престижность труда составляют значительную часть дохода.
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