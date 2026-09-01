Ноутбуки подорожали на 40%, iPhone — на 8%: что ещё резко подорожает этой осенью

В Украине дорожает техника. К примеру, с апреля по август этого года цены на ноутбуки выросли в среднем на 10−20%. Если весной бюджетную модель можно было купить за 25 тысяч гривен, то сейчас придется отдать не меньше 30 тысяч. И, судя по всему, ценники лишь берут разгон.

Компания Apple предупредила, что уже в ближайшее время iPhone вырастут в цене на 8%, а новые модели, которые появятся в продаже осенью, будут стоить на 250−300 долларов дороже предыдущих.

Причин подорожания несколько. Во-первых, глобальный тренд, о котором «Минфин» уже писал. В мире не ослабевает дефицит памяти, а цены на нее растут, что, соответственно, сказывается на стоимости техники. Во-вторых, украинский фактор: рост валютного курса, а с недавних пор еще и усложнение логистики.

«Искусственно поднимать цены на товары из-за разрушений нашей логистической инфраструктуры мы не планируем. Но стоимость может меняться, в зависимости от факторов, которые не зависят от компании. В том числе от изменения цен на энергоносители, валютного курса, ситуации на мировых сырьевых рынках и т. д. », — пояснили «Минфину» в сети «Эпицентр». А экономист Алексей Кущ прогнозирует, что техника из Китая может подорожать из-за блокировки морского коридора на 30−50%.

«Минфин» разбирался, что происходит на рынке бытовой техники и электроники, как меняются цены и что подорожает больше всего.

Как дефицит памяти разгоняет цены на технику во всем мире

«Минфин» уже писал о глобальном дефиците чипов памяти (RAM и NAND). Его спровоцировал бум развития искусственного интеллекта, на обслуживание которого производители памяти переориентировали часть мощностей. При этом ресурса для полноценного выполнения заказов производителей памяти у них попросту не осталось. Дефицит чипов привел к их подорожанию, что уже отражается и на ценах на технику.

Скажем, Samsung и Google не так давно повысили стоимость своих смартфонов приблизительно на 100 долларов.

Компания Apple держалась до последнего, но уже предупредила, что в ближайшее время iPhone также начнут дорожать. Как пишет Bloomberg, повышение цен на «яблочные» смартфоны становится «практически неминуемым».

Стартовая стоимость iPhone 18 Pro может вырасти на 100 долларов — до 1 199 долларов. В компании грядущее подорожание объясняют ростом цен на комплектующие. По оценкам TrendForce, суммарная стоимость деталей для того же iPhone 18 Pro может вырасти на 38%, по сравнению с моделями предыдущего поколения. А доля памяти в общей себестоимости смартфонов выросла с 10% до 34%, причем есть прогнозы, что в первом полугодии 2027 года этот показатель превысит 40%. Кроме того, Apple не исключает, что партии iPhone 18 будут ограниченными — из-за дефицита комплектующих.

Amazon недавно также повысил ценники на часть своей электроники: «умные» колонки Echo, ридеры Kindle и медиаплееры Fire TV. Причем ценники на некоторые модели выросли на рекордные 60%.

К примеру, «умная» колонка Echo Dot пятого поколения стоит 79,99 долларов, вместо недавних 49,99 долларов.

Дорожает практически вся электроника — от ноутбуков и компьютеров до телевизоров и смартфонов. Причем, если ранее эксперты прогнозировали, что ажиотаж на рынке чипов памяти начнет ослабевать к 2027 году, то теперь продлили «критический период» до 2030 года.

Ситуацию усугубил в том числе военный конфликт на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива, что сказывается на стоимости логистики, сырья и материалов для производства электронных компонентов.

Ценовые «качели» в Украине

Как отметил генеральный директор сети «Фокстрот» Юрий Полищук, подорожание техники уже идет полным ходом. Новые партии товара завозятся по повышенным ценникам.

«Одна партия дорожала на 10%, следующая — на 5%», — отмечает Полищук. Он не исключает, что за год ценники на некоторые виды техники в Украине могут повысится до 50%.

К примеру, ноутбуки с начала этого года уже подорожали в украинских магазинах на 22−40%, а только на период с апреля по август — на 10−20%.

Если в начале года бюджетная модель ноутбука стоила 18−25 тысяч, то сейчас — 30−38 тысяч. Премиальные ноуты подорожали с 1 200—1 500 долларов до 3 000 и выше.

Помимо роста цен на чипы, производители ноутбуков поднимают цены еще и из-за подорожания лицензии Windows этим летом: мировой техногигант поднял стоимость OEM-лицензий на операционную систему для производителей компьютеров на 7−10%. Соответственно, уже в скором времени новые партии ноутбуков будут поступать в Украину по еще более высоким ценникам.

По данным профильной торговой платформы hotline, ноутбук Asus TUF F16 FX607VJB в мае этого года в украинских магазинах можно было купить за 35 тысяч гривен. По состоянию на 24 августа ценник уже вырос в среднем до 48 560 гривен.

Моноблок для ПК Lenovo A100 Cloud Grey, который в марте прошлого года стоил порядка 27 тысяч гривен, сейчас продается за 35 814 гривен.

При этом ценники на смартфоны в Украине практически не растут, а нередко даже снижаются.

Скажем, Samsung Galaxy S26 с памятью 246 гигабайт в апреле это года стоил порядка 58 тысяч гривен, а на конец августа средний ценник, по данным hotline, составляет 54 630 тысячи гривен. И это при том, что компания Samsung недавно повысила стоимость большинства моделей своих смартфонов в среднем на 100 долларов.

IPhone 17 памятью 256 гигабайт весной этого года продавали в среднем по 44 600 гривен. По состоянию на 22 августа ценник составил 44 230 гривен — то есть остается практически стабильным.

То же самое с телевизорами. Модель Samsung QE55QN70D в начале этого года стоила от 34 900 гривен, сейчас — от 30 900, то есть подешевела на 4 тысячи гривен. Правда, на рынке есть и более высокие ценники. Верхняя планка достигает почти 50 тысяч гривен, что заметно выше, чем в начале года.

Телевизор LG OLED 65C5 в январе этого года стоил чуть больше 82 тысяч гривен, сейчас средний ценник — 80 400, хотя есть и предложения почти по 95 тысяч.

При этом резко взлетели цены на холодильники. К примеру, модель Bosch KGN39VL316 с весны подорожала с 27 600 гривен до 31 800 гривен. И на рынке уже есть ценник на эту модель холодильника почти в 39 тысяч гривен.

Гендиректор сети «Цитрус» Артем Шевченко отмечает, что украинский рынок техники демонстрирует те же тенденции, что и мировой, поэтому техника будет дорожать практически во всех категориях. При этом, по его словам, если ранее новые технологии постепенно дешевели, то сейчас ситуация изменилась, и техника будет только дорожать. По его прогнозам, в этом году рост цен может составить еще 5−15%, в зависимости от категории.

Впрочем, как показывает анализ предложений от продавцов, тенденции на украинском рынке все же немного отличаются от мировых. Часть техники дорожает даже «с опережением», а часть — внезапно попадает на «распродажу». При этом на рынке очень большой разрыв между минимальными и максимальными ценами — нередко он измеряется тысячами гривен.

Во многом такая ситуация связана с существованием «серого рынка», который хоть и стал в последнее время меньше, полностью все же не исчез. Ввоз техники фактически без налогов (а часто — и произведенной для других рынков) позволяет торговцам предлагать хорошие цены. А высокая конкуренция в этом сегменте заставляет продавцов периодически проводить распродажи.

Будет ли транспортная «наценка»?

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что «украинский ценник» учитывает не только мировые тренды на рынке техники, но и отечественные реалии. Во-первых, курс доллара и евро, который в последнее время только растет.

Во-вторых, логистические сложности. Враг активно атакует склады ритейла, к примеру, большой ущерб был нанесен сетям MOYO, «Эпицентр» и др.

Кроме того, после остановки украинских портов фактически прекратились поставки морем. Как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, импортеры техники теперь возят ее из Европы автотранспортом. Но из-за подорожания горючего и высокого спроса на автодоставку (на нее сейчас претендуют также экспортеры зерна) транспортные услуги растут в цене.

Пока проблемы с логистикой на ценники на технику не повлияли. Впрочем, эксперты уверены, что уже с осени в стоимости многих моделей появится до 3−5% дополнительной наценки.

«Искусственно поднимать цены на товары из-за разрушений нашей логистической инфраструктуры мы не планируем. Но стоимость может меняться, в зависимости от факторов, которые не зависят от компании. В том числе от изменения цен на энергоносители, валютного курса, ситуации на мировых сырьевых рынках и т. д. », — пояснили «Минфину» в сети «Эпицентр».

Экономист Алексей Кущ говорит, что может сильно подорожать (на 30−50%) техника, которая ранее попадала в Украину морским транспортом из Китая. Речь идет, в частности, о зарядных станциях, аккумуляторах и пр. Он пояснил: теперь предназначенные для Украины морские партии товара заходят вместо портов Большой Одессы в Клайпеду, а также порты Германии, Польши или Бельгии, уже оттуда доставляются в нашу страну авто- или железнодорожным транспортом, что сильно удорожает логистику.

Впрочем, как пояснил «Минфину» глава Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко, основной поток электроники и ранее доставляли в нашу страну не напрямую из Азии, а из Европы, поэтому на те же телевизоры, холодильники или ноутбуки такого большого роста цен не будет.