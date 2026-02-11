Цены на технику в Украине начнут активно расти с марта: к каким прайсам готовиться

На мировом рынке нарастает дефицит чипов памяти. Активизация разработок в сфере искусственного интеллекта обострила борьбу за чипы между Al-компаниями и производителями бытовой техники и электроники, а ценники на них пошли вверх. По прогнозам SK Hynix, дефицит памяти продлится до конца 2027 года, но уже сейчас поставщики предупреждают розницу о возможном сокращении поставок отдельных категорий бытовой техники и электроники, а также о подорожании товара.

Как пишет Reuters, японские магазины электроники начали ограничивать количество жестких дисков «в одни руки», китайские производители смартфонов предупреждают о росте цен. А технологические гиганты, включая Microsoft, Google, ByteDance, пытаются обеспечить себя достаточными объемами чипов и делают огромные заказы производителям (Micron, Samsung Electronics, SK Hynix).

«Большие технологические корпорации активно скупают чипы памяти для собственных дата-центров. Производители памяти ставят в приоритет именно их корпоративные заказы, что спровоцировало дефицит для потребительского сегмента», — пояснил «Минфину» коммерческий директор сети Comfy Андрей Коваленко.

Он говорит, что на украинском рынке глобальная битва гигантов — разработчиков ИИ-технологий и производителей бытовой техники и электроники, что тоже отразится на ценах — уже с весны ценники на товар начнут расти, причем в некоторых категориях подорожание может быть до 40%.

«Минфин» разбирался, как «проблемы с памятью» меняют тенденции и цены на рынках бытовой техники и электроники, и что это значит для украинских покупателей.

Как искусственный интеллект «высасывает» с рынка память

Reuters сообщает, что нехватка чипов наблюдается практически по всем типам памяти — от флэш-чипов, которые используются в USB-накопителях и смартфонах, до усовершенствованной памяти с высокой пропускной способностью (HBM), питающей чипы искусственного интеллекта в центрах обработки данных.

Цены в отдельных сегментах выросли почти в два раза. В конце прошлого года Sansung, к примеру, повысил цены на чипы серверной памяти на 60%.

«Цены на DRAM и SSD с начала этого года уже выросли на 20−30%. Тренд на подорожание сформировался еще в 2025 году и может сохраниться до 2027 года», — отмечает Андрей Коваленко.

«Последствия могут выйти за пределы технологий. Многие экономисты предупреждают, что затяжной дефицит рискует замедлить рост продуктивности ИИ и заморозить сотни миллиардов долларов в цифровой инфраструктуре», — пишет Reuters.

Дефицит спровоцировало активное развитие технологий искусственного интеллекта, что повысило заказы техногигантов на чипы.

К примеру, OpenAl в октябре прошлого года подписал соглашение с Samsung и SK Hynix на поставку чипов для своего проекта Stargate — до 900 тысяч пластин в месяц на период до 2029 года. Это примерно в два раза больше нынешнего глобального производства памяти HBM.

Производители памяти мимо таких выгодных контрактов пройти не смогли. Но по факту не справляются с обеспечением и технологических компаний, и своих традиционных клиентов — производителей бытовой техники и электроники.

Так, средний уровень запасов у поставщиков динамичной памяти DRAM (она используется в компьютерах и смартфонах), который в конце 2024 года был рассчитан на 13−17 недель, к июлю 2025 года упал до 3−8 недель, а в октябре — до 2−4 недель.

Дефицит уже тормозит развитие проектов центров обработки данных. Производители чипов анонсировали расширение мощностей, но не уточнили, как именно будут делить инвестиции между HBM и другими типами памяти.

Почему производители чипов не смогли оперативно отреагировать на растущие запросы рынка? Эксперты говорят, что они взяли паузу, чтобы убедиться, что «пузырь ИИ» не лопнет.

Затем производители чипов начали все больше переключаться на память HBM, что давало им более высокую маржу, и сокращать производство других чипов.

Так, еще в мае 2024 года Samsung предупредил клиентов, что планирует снять с производства один из разновидностей чипов, которые используются в ПК и серверах, а компания Micron заявила о том, что в течение 6−9 месяцев прекратит доставлять некоторые типы чипов, используемые в смартфонах.

Но производители бытовой техники и электроники не готовы отказаться от «старых» видов памяти, в итоге цены на них увеличились к концу прошлого года на треть. В этом году аналитики прогнозируют подорожание еще на 20%.

Как изменятся ценники на технику в мире и в Украине

Как пишет Reuters, некоторые производители китайский смартфонов, в частности, Xiaomi и Realme уже предупредили о возможном росте цен. Издание цитирует директора по маркетингу Realme India Френсиса Вонга, который говорит, что рост затрат на память оказался беспрецедентным с момента появления смартфонов и может заставить компании повысить цены на телефоны на 20−30% уже к июню.

Он также отметил, что некоторые производители, пытаясь сдержать ценники, могут начать экономить на камерах, отдельных процессорах или батареях. Но сократить затраты на памяти, при всем желании, не получится.

О возможном росте цен в конце прошлого года заявил также производитель компьютеров Asus, отметив, что на тот момент запасы чипов у него были на 4 месяца.

Розница также ограничивает продажи самой памяти. К примеру, на такие шаги пошли трейдеры в Японии и Китае, что толкает потенциальных покупателей, среди которых немало геймеров, на рынок б/у комплектующих.

«Бурное развитие ИИ-инфраструктуры увеличивает дефицит компонентов, в частности, чипов, а цены за последнее время резко выросли. Это дополнительно давит на производителей бытовой техники и электроники, которые уже и так столкнулись с проблемами из-за новых повышенных пошлин США и ограничениями Китая на экспорт редкоземельних металлов.

В итоге будет расти стоимость смартфонов и многих видов потребительской техники и электроники как на мировом рынке, так и в Украине, которая всю эту продукцию импортирует. Причем, судя по всему, это только начало — активное развитие ИИ-технологий создает «перегруз» в цепочках поставок и с каждым днем все больше усугубляет дефицит чипов, полупроводников, жестких дисков и т.д", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Как именно мировой ажиотаж на рынке чипов скажется на Украине?

Андрей Коваленко говорит, что украинские покупатели пока не почувствовали никаких изменений, так как большая часть продукции была закуплена ранее, еще по старым ценникам.

«Но примерно с апреля-мая, а в отдельных товарных категориях — уже с марта, по мере обновления товарных запасов, цены начнут расти. В некоторых категориях подорожание может составить до 30−40%», — отметил Коваленко.

Он назвал «Минфину» товары, которые могут подорожать больше всего.

В зоне самого большого риска — гаджеты, производство которых сильно зависит от дефицитных комплектующих: ноутбуки, планшеты, настольные компьютеры, смартфоны и смарт-часы.

«Если ранее доля чипов в себестоимости бюджетного ПК составляла примерно 10−15%, то сейчас она приближается к 30%», — пояснил Коваленко.

По его словам, смартфоны и планшеты могут подорожать на 15−20%, ноутбуки, особенно бюджетного сегмента, — на 20−30%. Телевизоры подорожают в пределах 15−18%.

Учитывая, что ценники на перечисленные товары и так далеко не низкие, покупателям придется доплачивать тысячи гривен. Кроме глобального дефицита памяти, на ценники в украинских магазинах давят и другие факторы — дальнешее подорожание доллара и евро, инфляция, сложная логистика.

Так, те же телевизоры, только с учетом подорожания чипов, вырастут в цене примерно на 10%. Но на украинском рынке, с учетом колебаний валютного курса, инфляции и дорогой логистики, — на 15−18% в течение этого года.

Украинцы переплачивают за «умную» технику и ставят быт на стоп

Продавцы говорят, что спрос на технику в Украине, несмотря на войну и экономические сложности, только растет. По словам Андрея Коваленко, наблюдается повышение интереса, в частности, к технике, которая позволяет оставаться максимально автономными: зарядным станциям, мощным пауэрбанкам, системам «умного дома», работающим без электропитания.

«В целом все, что имеет аккумулятор и может работать без тока, сегодня покупают более активно», — пояснил эксперт.

В этом году формируется новый тренд — спрос на технику с поддержкой локального искусственного интеллекта — Al-ноутбуки, смартфоны и планшеты.

Ритейлеры утверждают, что за такую технику украинцы готовы платить больше, ради более высокой продуктивности. В моде также «смарт-быт» — разного рода роботы-пылесосы, «умные» печки и пр.

При этом падает спрос на крупную бытовую технику, а по мелкой — покупатели вообще ставят все на паузу. Это связано с энергетической ситуацией, — поясняют продавцы.