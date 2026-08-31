Валютные смягчения НБУ нуждаются в дополнительной валюте $4 млрд в год — эксперт

С 11 августа 2026 г. НБУ расширил отдельные лимиты для населения. В частности, предел на покупку безналичной иностранной валюты вырос до 200 тыс. грн в календарный месяц с предыдущих 50 тыс. грн. Об этом пишет бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин .

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Пакет смягчений

По словам Данилишина, после введения валютных послаблений физические лица увеличили среднедневный объем нетто-покупки валюты физическими лицами на 60% (3 $17 млн в день до $27 млн в день).

«Экстраполяция на годовом диапазоне дает дополнительную потребность в валюте — в 4 млрд в год!», — пишет Данилишин.

Напомним

Как писал «Минфин», с 11 августа 2026 г. НБУ внедрил большой пакет смягчения валютных ограничений с основным фокусом на поддержке населения.

Во-первых, увеличил предел на покупку населением безналичной иностранной валюты до 200 тыс. грн в календарный месяц (с 50 тыс. грн). Можно не только покупать валюту, но и безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

Во-вторых, повысил до 200 тыс. грн в день (со 100 тыс. грн) лимит на снятие населением наличных средств с валютных счетов в Украине и за рубежом.

В-третьих, расширил возможности украинцев оплачивать товары, работы и услуги за рубежом по гривневым счетам:

лимит увеличивается до 200 тыс. грн в эквиваленте на календарный месяц (со 100 тыс. гр);

в пределах этого лимита население сможет не только оплачивать товары, работы и услуги, но и аренду жилья за границей;

соответствующие расчеты можно будет производить не только картой, но и посредством переводов со счета на счет (например, с использованием системы SWIFT) с предварительной покупкой банком валюты по поручению клиента.

Четвертый — добавил возможность оплаты товаров, работ и услуг за границей посредством переводов с валютного счета на счет получателя (например, с использованием системы SWIFT). Отдельный лимит для таких операций установлен на уровне 200 тыс. грн. в календарный месяц.

Пятое — лимит в размере 500 тыс. грн на календарный месяц, действующий для оплаты валютной картой услуг за проживание за границей, расширяется также на возможность оплаты аренды жилья за рубежом.

Кроме того, НБУ предусмотрел, что в пределах соответствующего лимита можно будет производить соответствующие расчеты не только картой, но и посредством переводов с валютного счета на счет получателя (например, с использованием системы SWIFT).