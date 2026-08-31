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31 августа 2026, 18:07 Читати українською

СНБО ужесточил контроль за подготовкой к зиме: кто будет отвечать за срыв

Указом Президента № 838/2026 от 31 августа введено в действие решение СНБО по подготовке Украины к отопительному сезону 2026/2027 годов. Документ предусматривает усиление защиты критической инфраструктуры, резервов и систем жизнеобеспечения на случай атак и перебоев с энергоснабжением.

Указом Президента № 838/2026 от 31 августа введено в действие решение СНБО по подготовке Украины к отопительному сезону 2026/2027 годов.

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Отдельно СНБО предупредил о персональной ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение комплексных планов устойчивости. Речь идет о руководителях областных и Киевской городской военных администраций, городских председателях, а также руководителях предприятий, учреждений и организаций.

Состояние выполнения планов необходимо ежемесячно, до 10 числа, подавать СНБО и Кабмину.

Приоритет — топливо, резервы и железная дорога

Решение касается не только состояния теплосетей.

Среди задач на ближайший период:

  • обеспечить фактически имеющийся резерв горючего не менее двух недель для стабильной работы объектов жизнеобеспечения;
  • увеличить на 20% объем резервного питания объектов жизнеобеспечения по сравнению с показателями, определенными комплексными планами;
  • провести в течение месяца командно-штабные учения по реагированию на аварии и атаки на объектах тепло-, электро-, газо- и водоснабжения;
  • создать запасы оборудования, комплектующих и материалов для оперативных ремонтов энергетической и газовой инфраструктуры;
  • усилить защиту критических элементов объектов тепловой и электрической генерации;
  • восстановить и пополнить подвижной состав «Укрзализныци», в том числе поврежденные или потерянные локомотивы.

Для железной дороги также разрешается рассматривать аренду или приобретение подвижного состава и локомотивов за рубежом. Финансирование планируется осуществлять, в частности, за счет государственной и международной помощи, а для закупок предусмотрена возможность упрощения процедур.

Отдельный блок касается многоквартирных домов. Местные власти должны вместе с ОСМД, управляющими и жилищными кооперативами обеспечить их большую автономность, в том числе за счет независимого резервного питания.

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Для Киева утвержден отдельный комплексный план устойчивости. СНБО прямо возложил на мэра персональную ответственность за его подготовку и стабильное прохождение отопительного сезона.

Кабмин должен также искать дополнительное финансирование планов устойчивости, в том числе с участием международных партнеров, а объекты критической инфраструктуры должным образом категоризировать и внести в соответствующий реестр.

Напомним

Как сообщал Минфин, аудит выполнения планов устойчивости регионов показал, что часть областей и городов отстает от утвержденных графиков. В то же время правительство не считает это отставание критическим.

По результатам аудита общий уровень выполнения планов составляет 47%. При этом ситуация между регионами отличается: одни громады выполняют запланированные мероприятия быстрее, другие не укладываются в установленные сроки.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
31 августа 2026, 19:01
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Очередной совершенно невыполнимый (ни по времени, ни финансово, ни материально) потужный высер, цель которого переложить вину с правительства на местные власти. В стиле миллиарда деревьев, зарплаты учителям по 4000$, и прочих планов перемог, планов потужностей, и стийкостей.
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