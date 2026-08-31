Украина рискует потерять 4,8 млрд евро из-за невыполненных обязательств

Украина пока медленно выполняет часть обязательств, необходимых для получения международного финансирования. По данным нового мониторинга консорциума RRR4U, 15 индикаторов Плана Украины за 2025 год и первое полугодие 2026 остаются невыполненными. Поэтому под риском находится финансирование около €4,8 млрд. Об этом сообщает RRR4U.

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В августе Украина с задержкой выполнила часть ранее просроченных индикаторов. В частности, назначила судей Высшего антикоррупционного суда, которых назначили еще в 2025 году. В целом выполнение накопленных обязательств должно открыть доступ примерно к €2,8 млрд. финансирования.

Какие условия остаются невыполненными

Наибольшая сумма финансирования связана с индикаторами, сроки выполнения которых истекли:

€1,4 млрд — шесть индикаторов за 2025 год;

€1,3 млрд — три индикатора за первый квартал 2026 года;

€2,1 млрд — шесть индикаторов за второй квартал 2026 года.

Среди невыполненных обязательств: изменения в сфере государственной службы, прозрачный отбор прокуроров, усиление независимости наблюдательных советов государственных предприятий, выполнение Стратегии по защите прав человека, а также постепенное открытие рынков газа и электроэнергии.

Отдельно RRR4U отмечает, что Украина медленно выполняет обязательства, связанные с получением финансирования Всемирного банка по программе Development Policy Operation. Для этого определено 12 условий.

В сентябре начинается миссия Международного валютного фонда по второму пересмотру программы. По данным RRR4U, структурные маяки со сроком исполнения к концу июня уже выполнены, но последующие обязательства выполняются с задержками.

Для Украины выполнение этих условий имеет непосредственное финансовое значение. Задержки могут влиять на сроки поступления средств от международных партнеров, необходимых для поддержки государственного бюджета в условиях войны.

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Напомним

Как сообщал Минфин, правительство и парламент Украины не смогли вовремя выполнить ни один из трех ключевых структурных маяков, запланированных на первый квартал 2026 года в рамках новой программы расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда.

Основной причиной срыва договоренностей стали отказ депутатов голосовать за непопулярные налоговые инициативы и политическое промедление Кабмина по кадровым назначениям.