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31 августа 2026, 16:36 Читати українською

«Украинское Дунайское пароходство» потеряло более 90% доли рынка: в каком состоянии госперевозчик

Украинское Дунайское пароходство (УДП), один из крупнейших государственных перевозчиков Украины, оказалось в очень сложной ситуации. Его доля на дунайском рынке сократилась более чем в 10 раз, с более чем 10% до менее чем 1%. Об этом говорится в материале Forbes-Украина.

Украинское Дунайское пароходство (УДП), один из крупнейших государственных перевозчиков Украины, оказалось в очень сложной ситуации.

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Ситуация особенно обострилась на фоне новой волны атак РФ на черноморские порты. В 2023 году, когда морской экспорт был существенно ограничен, через дунайские порты прошли около 32 млн тонн грузов. Теперь роль Дуная для украинского экспорта снова растет, но УДП встретило этот период с проблемами во флоте, финансах и управлении.

Что происходит с УДП

По словам председателя наблюдательного совета УДП Бенуа Плески, нынешний флот компании может перевозить всего 1,5−2 млн. тонн грузов в год. После ремонта и модернизации этот показатель можно увеличить до 2,5−3 млн. тонн.

Среди проблем, на которые обратил внимание наблюдательный совет:

  • Отсутствие полноценного аудита. Компания не проходила такого аудита с 2021 года, а наблюдательный совет не получил полной информации об активах и финансовом состоянии.
  • Упадок флота. Часть морских и пассажирских судов не работает и нуждается в значительных инвестициях. На первом заседании совета даже предлагали продать отдельные суда по цене, близкой стоимости металлолома.
  • Слабая рыночная аналитика. Коммерческое подразделение, по словам Плески, вообще не смогло предоставить совету достаточно данных о рынке и конкурентах.
  • Трудности с доступом к информации. Члены наблюдательного совета заявляли о трудностях с получением необходимых документов и данных.

Совет настаивает на независимом аудите и полной инвентаризации активов. Речь идет не только о судах: по словам Плески, компания до сих пор проверяет даже информацию о возможной недвижимости в Болгарии, которая может принадлежать УДП.

Отдельный вопрос — финансирование. В 2024 году ЕС выделил около €50 млн экстренной помощи на инфраструктурные нужды. По оценке наблюдательного совета эти средства могли бы покрыть до 70% потребностей УДП, однако компания не стала приоритетным получателем финансирования.

Наблюдательный совет предлагает изменить систему управления, а именно уменьшить концентрацию полномочий у генерального директора и усилить роль коллегиального правления.

Ситуацию уже начали рассматривать и в Верховной Раде: там была создана специальная рабочая группа. Для Украины вопрос УДП приобретает особое значение, поскольку Дунай остается одним из важных маршрутов экспорта в условиях войны.

Напомним

Как сообщал Минфин, экспорт зерна из Черноморского региона столкнулся с новой логистической проблемой. Рекордно низкий уровень воды в Дунае ограничивает перевозку через Румынию в момент, когда российские атаки заставляют Украину чаще использовать альтернативные маршруты.

Но проблема касается не только Украины. Румынские аграрии также сталкиваются с нехваткой транспорта и более дорогой перевозкой собственного зерна в Констанцу.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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