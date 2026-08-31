«Украинское Дунайское пароходство» потеряло более 90% доли рынка: в каком состоянии госперевозчик

Украинское Дунайское пароходство (УДП), один из крупнейших государственных перевозчиков Украины, оказалось в очень сложной ситуации. Его доля на дунайском рынке сократилась более чем в 10 раз, с более чем 10% до менее чем 1%. Об этом говорится в материале Forbes-Украина.

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Ситуация особенно обострилась на фоне новой волны атак РФ на черноморские порты. В 2023 году, когда морской экспорт был существенно ограничен, через дунайские порты прошли около 32 млн тонн грузов. Теперь роль Дуная для украинского экспорта снова растет, но УДП встретило этот период с проблемами во флоте, финансах и управлении.

Что происходит с УДП

По словам председателя наблюдательного совета УДП Бенуа Плески, нынешний флот компании может перевозить всего 1,5−2 млн. тонн грузов в год. После ремонта и модернизации этот показатель можно увеличить до 2,5−3 млн. тонн.

Среди проблем, на которые обратил внимание наблюдательный совет:

Отсутствие полноценного аудита. Компания не проходила такого аудита с 2021 года, а наблюдательный совет не получил полной информации об активах и финансовом состоянии.

Компания не проходила такого аудита с 2021 года, а наблюдательный совет не получил полной информации об активах и финансовом состоянии. Упадок флота. Часть морских и пассажирских судов не работает и нуждается в значительных инвестициях. На первом заседании совета даже предлагали продать отдельные суда по цене, близкой стоимости металлолома.

Часть морских и пассажирских судов не работает и нуждается в значительных инвестициях. На первом заседании совета даже предлагали продать отдельные суда по цене, близкой стоимости металлолома. Слабая рыночная аналитика. Коммерческое подразделение, по словам Плески, вообще не смогло предоставить совету достаточно данных о рынке и конкурентах.

Коммерческое подразделение, по словам Плески, вообще не смогло предоставить совету достаточно данных о рынке и конкурентах. Трудности с доступом к информации. Члены наблюдательного совета заявляли о трудностях с получением необходимых документов и данных.

Совет настаивает на независимом аудите и полной инвентаризации активов. Речь идет не только о судах: по словам Плески, компания до сих пор проверяет даже информацию о возможной недвижимости в Болгарии, которая может принадлежать УДП.

Отдельный вопрос — финансирование. В 2024 году ЕС выделил около €50 млн экстренной помощи на инфраструктурные нужды. По оценке наблюдательного совета эти средства могли бы покрыть до 70% потребностей УДП, однако компания не стала приоритетным получателем финансирования.

Наблюдательный совет предлагает изменить систему управления, а именно уменьшить концентрацию полномочий у генерального директора и усилить роль коллегиального правления.

Ситуацию уже начали рассматривать и в Верховной Раде: там была создана специальная рабочая группа. Для Украины вопрос УДП приобретает особое значение, поскольку Дунай остается одним из важных маршрутов экспорта в условиях войны.

Напомним

Как сообщал Минфин, экспорт зерна из Черноморского региона столкнулся с новой логистической проблемой. Рекордно низкий уровень воды в Дунае ограничивает перевозку через Румынию в момент, когда российские атаки заставляют Украину чаще использовать альтернативные маршруты.

Но проблема касается не только Украины. Румынские аграрии также сталкиваются с нехваткой транспорта и более дорогой перевозкой собственного зерна в Констанцу.