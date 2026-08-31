Украинское Дунайское пароходство (УДП), один из крупнейших государственных перевозчиков Украины, оказалось в очень сложной ситуации. Его доля на дунайском рынке сократилась более чем в 10 раз, с более чем 10% до менее чем 1%. Об этом говорится в материале Forbes-Украина.
«Украинское Дунайское пароходство» потеряло более 90% доли рынка: в каком состоянии госперевозчик
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Ситуация особенно обострилась на фоне новой волны атак РФ на черноморские порты. В 2023 году, когда морской экспорт был существенно ограничен, через дунайские порты прошли около 32 млн тонн грузов. Теперь роль Дуная для украинского экспорта снова растет, но УДП встретило этот период с проблемами во флоте, финансах и управлении.
Что происходит с УДП
По словам председателя наблюдательного совета УДП Бенуа Плески, нынешний флот компании может перевозить всего 1,5−2 млн. тонн грузов в год. После ремонта и модернизации этот показатель можно увеличить до 2,5−3 млн. тонн.
Среди проблем, на которые обратил внимание наблюдательный совет:
- Отсутствие полноценного аудита. Компания не проходила такого аудита с 2021 года, а наблюдательный совет не получил полной информации об активах и финансовом состоянии.
- Упадок флота. Часть морских и пассажирских судов не работает и нуждается в значительных инвестициях. На первом заседании совета даже предлагали продать отдельные суда по цене, близкой стоимости металлолома.
- Слабая рыночная аналитика. Коммерческое подразделение, по словам Плески, вообще не смогло предоставить совету достаточно данных о рынке и конкурентах.
- Трудности с доступом к информации. Члены наблюдательного совета заявляли о трудностях с получением необходимых документов и данных.
Совет настаивает на независимом аудите и полной инвентаризации активов. Речь идет не только о судах: по словам Плески, компания до сих пор проверяет даже информацию о возможной недвижимости в Болгарии, которая может принадлежать УДП.
Отдельный вопрос — финансирование. В 2024 году ЕС выделил около €50 млн экстренной помощи на инфраструктурные нужды. По оценке наблюдательного совета эти средства могли бы покрыть до 70% потребностей УДП, однако компания не стала приоритетным получателем финансирования.
Наблюдательный совет предлагает изменить систему управления, а именно уменьшить концентрацию полномочий у генерального директора и усилить роль коллегиального правления.
Ситуацию уже начали рассматривать и в Верховной Раде: там была создана специальная рабочая группа. Для Украины вопрос УДП приобретает особое значение, поскольку Дунай остается одним из важных маршрутов экспорта в условиях войны.
Напомним
Как сообщал Минфин, экспорт зерна из Черноморского региона столкнулся с новой логистической проблемой. Рекордно низкий уровень воды в Дунае ограничивает перевозку через Румынию в момент, когда российские атаки заставляют Украину чаще использовать альтернативные маршруты.
Но проблема касается не только Украины. Румынские аграрии также сталкиваются с нехваткой транспорта и более дорогой перевозкой собственного зерна в Констанцу.
Комментарии