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31 августа 2026, 16:10 Читати українською

Как работать во время длительных тревог: в ЦЭС предлагают изменить систему оповещения

Из-за новой тактики российских атак Киев и область могут оставаться под сигналами воздушной тревоги большую часть рабочего дня. Это останавливает работу предприятий, усложняет поставки товаров и влияет на движение метро через Днепр. Как изменить систему оповещения, чтобы она учитывала реальный уровень угрозы, рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

Из-за новой тактики российских атак Киев и область могут оставаться под сигналами воздушной тревоги большую часть рабочего дня.

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По его словам, действующая система почти не разделяет потенциальную и непосредственную опасность. В регионах, где тревоги раздаются регулярно, это создает проблемы не только для работников, но и для бизнеса. Предприятия вынуждены прерывать производственные процессы, а магазины — останавливать прием товаров и пополнение запасов.

Какие изменения предлагают

Вышлинский считает, что систему следует перестроить по нескольким направлениям:

  1. Ввести два уровня тревоги: «внимание» при потенциальной опасности и «в укрытие» при непосредственной угрозе.
  2. Сделать самый высокий уровень опасности локальным — если угроза касается конкретной территории, ограничения не должны автоматически распространяться на весь город или область.
  3. Привязать действия граждан и бизнеса к конкретному уровню опасности: при сигнале «внимание» продолжать работу, следя за сообщениями, а при непосредственной угрозе переходить в укрытие.
  4. Просмотреть правила движения метро через Днепр, которое останавливается во время каждой воздушной тревоги.

Отдельно Вышлинский отмечает ответственность предприятий за безопасность своих работников. По его мнению, каждая организация должна разработать свои протоколы реагирования с учетом специфики работы. В то же время, руководители не должны отвечать за решения клиентов, которые самостоятельно определяют, как действовать во время угрозы.

Примером более гибкого подхода он называет Укрзализныцю. У компании есть мониторинговые группы, которые получают информацию от военных и могут принимать решения о движении и остановке отдельных поездов в зависимости от типа и приближения угрозы.

«Мы, гражданские в тылу, должны работать, чтобы производить то, что нужно для войска, и платить налоги», — подчеркнул Вышлинский.

Предлагаемый подход предполагает не отмену воздушных тревог, а точнее разграничение уровней опасности и ответных действий. Это, по мнению Вышлинского, позволило уменьшить количество случаев, когда из-за угрозы на одной территории фактически останавливается жизнь значительно большей части страны.

Напомним

Как сообщал Минфин, правительство готовит новые алгоритмы работы государства, бизнеса, транспорта и критической инфраструктуры во время продолжительных воздушных тревог. Соответствующие предложения планируется представить в начале следующей недели, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий после встречи с Президентом.

Отдельно планируется пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступ гражданских к более оперативной информации о воздушных угрозах — без дополнительных рисков для безопасности.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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