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31 августа 2026, 12:03 Читати українською

В Киеве начала работу миссия МВФ: о чем будут говорить

В понедельник, 31 августа, в Украине приступила к работе очередная миссия Международного валютного фонда. Об этом LIGA.net сообщило его киевское представительство.

В понедельник, 31 августа, в Украине приступила к работе очередная миссия Международного валютного фонда.

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О чем будут говорить

«Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем сегодня начинает встречи с представителями украинских властей и другими заинтересованными сторонами в рамках рабочего визита. Переговоры будут посвящены перспективам развития экономики, макроэкономическим и структурным реформам, обязательства по которым украинские власти взяли на себя в рамках программы МВФ EFF, а также проекту государственного бюджета на 2027 год», — говорится в заявлении.

Предыдущий визит состоялся в конце мая — начале июня 2026 года.

Читайте также: МВФ согласовал выделение Украине транша без выполнения одного из условий программы — Bloomberg

По его итогам Украина получила транш на сумму около $690 млн.

Общий объем четырехлетней программы EFF составляет $8,1 млрд на 2026−2029 годы, из них Украина уже получила около $2,2 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
NN NN
NN NN
31 августа 2026, 12:46
#
Тоді зрозуміло чому доллар падає
а гривня штучно йде на 43.95 короткостроково
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
31 августа 2026, 12:59
#
Обговаривают то, какими способами еще можно обдирать украинцев.
+
+15
bagration
bagration
31 августа 2026, 13:24
#
Насправді вони просто слухають, що наші потужні незалежні патріоти пропонують, які зобов’язання на себе беруть, як планують наповнювати бюджет і виконувати програму.
А коли місія поїде, нам будуть розповідати, що це «МВФ викручує нам руки», а вони, звичайно ж, «за народ». І взагалі — це все МВФ поганий))
+
0
BigBend
BigBend
31 августа 2026, 15:19
#
От скажи, що у тебе, людини з незакінченою середньою освітою, можна обіграти? Гроші на тролейбус?
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
31 августа 2026, 14:51
#
Планують які ще ввести європейські податки для отари)). Цей піпл все схаває, це ж не від рашки податки, а свої, демократичні, європецькі((
+
0
BigBend
BigBend
31 августа 2026, 15:18
#
Русня, а що у вас там по податкам, ПДВ з 20 до 22 вже підняли, а скоро осінь, треба ще піднімати, бо нову русню погонять на дронове знищення. Тому ви так за Україну хвилюєтесь?
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