В Киеве начала работу миссия МВФ: о чем будут говорить

В понедельник, 31 августа, в Украине приступила к работе очередная миссия Международного валютного фонда. Об этом LIGA.net сообщило его киевское представительство.

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О чем будут говорить

«Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем сегодня начинает встречи с представителями украинских властей и другими заинтересованными сторонами в рамках рабочего визита. Переговоры будут посвящены перспективам развития экономики, макроэкономическим и структурным реформам, обязательства по которым украинские власти взяли на себя в рамках программы МВФ EFF, а также проекту государственного бюджета на 2027 год», — говорится в заявлении.

Предыдущий визит состоялся в конце мая — начале июня 2026 года.

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По его итогам Украина получила транш на сумму около $690 млн.

Общий объем четырехлетней программы EFF составляет $8,1 млрд на 2026−2029 годы, из них Украина уже получила около $2,2 млрд.