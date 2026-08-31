Акции BYD падают на фоне снижения прибыли за первое полугодие

Акции BYD Co упали в понедельник после того, как китайский производитель электромобилей зафиксировал снижение прибыли на 20% за первое полугодие 2026 года на фоне усиливающейся конкуренции на внутреннем рынке. Об этом пишет Investing.

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Как изменилась стоимрость акций

BYD подешевел на 5,8% — до HK$86,65, став одним из главных факторов давления на индекс Hang Seng, который снизился на 0,4%.

Крупнейший в мире производитель электромобилей по объёму поставок сообщил, что чистая прибыль за шесть месяцев, завершившихся 30 июня, снизилась на 20,5% в годовом выражении — до 12,33 млрд юаней ($1,83 млрд), а выручка упала на 7,1% — до 344,82 млрд юаней.

Несмотря на то что компания получила прибыль по итогам второго квартала (апрель-июнь), результаты первого полугодия в целом свидетельствуют о постепенном снижении рентабельности на фоне жёсткой конкуренции на основном внутреннем рынке.

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Что происходит на рынке Китая

Рынок электромобилей Китая планомерно сокращается на протяжении последнего года после того, как Пекин отменил ряд ключевых субсидий на обмен старых автомобилей, а внутренние потребители также сократили расходы. В результате производители электромобилей стали агрессивно снижать цены для стимулирования спроса, что, в свою очередь, негативно сказалось на марже.

BYD обозначил выход на международные рынки в качестве следующего крупного драйвера роста. По итогам первого полугодия 2026 года зарубежная выручка компании превысила доходы от операций на внутреннем рынке.

BYD заработал 181,27 млрд юаней на зарубежных операциях, что составляет более 52% от выручки за первое полугодие.