Дайджест крипторынка: тревожные сигналы для Bitcoin и взлом Cosmos

На этой неделе крипторынок и смежные финансовые рынки живут под давлением геополитики и внутренних рисков. Bitcoin после мощного августовского ралли снова просел, а разработчики Cosmos признали, что недооценили уязвимость, стоившую индустрии более $5,7 млн. Разбираем главные новости дня.

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Bitcoin под давлением после ястребиных заявлений ФРС

30 августа 2026 года Bitcoin торгуется около отметки $78 215 после волатильной сессии, вызванной ястребиными заявлениями управляющего ФРС Кевина Ворша об инфляции на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Об этом сообщает Interactive Crypto

29 августа Bitcoin опустился ниже психологически важной отметки в $78 тыс. Заявления Ворша о постоянных инфляционных рисках спровоцировали риск-офф настроения на финансовых рынках, которые особенно сильно ударили по криптовалютам. Ранее на этой неделе Bitcoin поднимался выше $81 тыс. на фоне благоприятного макрофона, в частности, анонса Минфина США от 19 августа о удвоении выкупа долгосрочных облигаций с 9 сентября.

29 августа спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый отток $201,8 млн, что прервало девятидневную серию притоков.

Наибольшие изъятия зафиксированы в ARK 21Shares (ARKB) — $114,9 млн, Bitwise (BITB) — $49,7 млн и iShares Bitcoin Trust от BlackRock (IBIT) — $33,4 млн. Исключением стал фонд Morgan Stanley (MSBT), который привлек $9,3 млн нового капитала.

Но в целом август остается сильным месяцем для биткоин-ETF: совокупный приток составляет около $3,3 млрд.

Bitcoin входит в сентябрь с тревожными сигналами

Bitcoin вырос примерно на 24% за август — это самый большой месячный рост актива в 2026 году, поднявший цену с уровня $60 тыс. до более $80 тыс. на пике. Об этом сообщает Money Control.

Однако в конце месяца появились тревожные сигналы: остатки монет на биржах, притоки в ETF и спотовый спрос стали менее благоприятными для дальнейшего роста.

Резервы ВТС на Binance выросли до примерно 687 000 BTC — самого высокого уровня за 2026 год. В конце апреля резервы опускались до около 617 тысяч BTC, после чего начали расти, а в августе этот процесс ускорился параллельно с ралли Bitcoin. Трейдеры обычно переводят монеты на биржу для продажи, хеджирования или внесения залога, так что рост остатков во время ралли означает больший объем предложения, готового к немедленной продаже.

Аналитики XWIN Japan отмечают: годовой максимум резервов Binance возле важного уровня сопротивления — тревожный сигнал, и дальнейшее движение выше $80 тыс. будет зависеть от того, смогут ли спотовый и ETF спрос поглотить дополнительное предложение.

Cosmos Labs признала взлом шести сетей на $5,7 млн

Злоумышленники похитили средства из шести блокчейн-сетей в период с 20 по 25 августа, использовав уязвимость в Cosmos EVM — совместном программном обеспечении, позволяющему сетям Cosmos запускать приложения формата Ethereum. Об этом говорится в заявлении Cosmos Labs, опубликованном в пятницу, сообщает The Block.

Злоумышленники обменяли похищенные токены примерно на $2,87 млн. других активов на децентрализованных биржах и $2,85 млн. — на централизованных. Аккаунты злоумышленника на централизованных биржах уже заморожены до завершения расследования.

Исследователь сообщил об уязвимости из-за программы вознаграждений Cosmos еще 25 апреля, но тестировщики Cosmos Labs не смогли воспроизвести атаку на конфигурации реальных сетей. Поэтому они решили, что средства не под угрозой, а поправки выпустили из-за «тихого» публичного процесса патчей, а не частной рассылки.

Злоумышленник использовал баг, чтобы искусственно раздуть баланс кошелька до почти бесконечного значения, а затем перевести эти средства в целевые адреса. Больше всего пострадала сеть MANTRA, потерявшая 720,9 млн. токенов стоимостью около $3,6 млн.