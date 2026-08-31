Пенсии женщин в Украине существенно ниже мужских — Гетманцев.

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 августа 2026, 10:54 Читати українською

Пенсии женщин в Украине существенно ниже мужских — Гетманцев.

Средняя пенсия женщин в Украине остается существенно ниже, чем у мужчин. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Средняя пенсия женщин в Украине остается существенно ниже, чем у мужчин.

► Читайтестраницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

На 1 января 2026 года средний размер пенсии по возрасту в солидарной системе составил около 5,5 тыс. грн у женщин против 7,5 тыс. грн у мужчин.

По словам нардепа, причины такого разрыва формируются на протяжении всей трудовой жизни: это более низкие зарплаты, перерывы в работе по уходу за детьми или родственниками, а также занятость в менее оплачиваемых сферах.

Пенсионная система, по его словам, не способна сама устранить эти причины, но должна минимизировать их последствия.

Читайте также: Докупить страховой стаж, чтобы увеличить пенсию: юрист объяснила, в каких случаях пенсия не возрастет

Что предлагает Гетманцев

Одним из важнейших элементов комплексной пенсионной реформы, по мнению Гетманцева, должен стать гарантированный минимальный уровень пенсионного обеспечения. В своих предложениях в Бюджетную декларацию он предложил установить минимальную пенсию поэтапно:

  • 6,5 тыс. грн. в 2027 году;
  • 8 тыс. грн. в 2028 году;
  • 10 тыс. грн. в 2029 году.

По словам Гетманцева, такое повышение позволит в первую очередь лучше защитить людей, у которых пенсия сформировалась ниже из-за невысоких доходов или периодов уплаты минимальных взносов, а это преимущественно именно категория пенсионеров, среди которых больше всего женщин.

Напомним

Как сообщал Минфин, украинцам следует начинать формировать собственные пенсионные накопления за 20−30 лет до выхода на пенсию, а не откладывать этот вопрос до 45−55 лет. Об этом глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Алексей Семенюк.

По его словам, долгосрочные сбережения должны стать одним из источников финансовой независимости человека в старшем возрасте.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
BigBend
BigBend
31 августа 2026, 11:08
#
Так і працюють вони суттєво менше і гірше. Все логічно.
+
+15
vfp
vfp
31 августа 2026, 12:43
#
Матері своїй про це скажи
+
0
gorobezus
gorobezus
31 августа 2026, 13:28
#
Скорее на более низкооплачиваемой работе или неофициальной. Учитывая что большая часть сферы услуг сидит на едином налоге или вообще неофициально пашет, а большая часть тамошних работников — женщины. Плюс следует учитывать чей труд у нас хорошо оплачивается — это либо работа из серии страх-ужас либо супер-спецы, женщины в этих категориях встречаются редко.
+
0
norma3
norma3
31 августа 2026, 15:01
#
Жінки , які зараз існують на мізерні пенсіі приводили в цей світ дітей, обслуговували сім,ю і тримали шлюб. Пропоную підвищити пенсіі тільки жінкам.
+
0
norma3
norma3
31 августа 2026, 15:06
#
Жінки, які зараз існують на мізерні пенсіі приводили в цей світ дітей, обслуговували сім,ю, тримали шлюб. Пропоную підняти пенсіі тільки жінкам.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает norma3 и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами