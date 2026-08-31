Пенсии женщин в Украине существенно ниже мужских — Гетманцев.

Средняя пенсия женщин в Украине остается существенно ниже, чем у мужчин. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

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На 1 января 2026 года средний размер пенсии по возрасту в солидарной системе составил около 5,5 тыс. грн у женщин против 7,5 тыс. грн у мужчин.

По словам нардепа, причины такого разрыва формируются на протяжении всей трудовой жизни: это более низкие зарплаты, перерывы в работе по уходу за детьми или родственниками, а также занятость в менее оплачиваемых сферах.

Пенсионная система, по его словам, не способна сама устранить эти причины, но должна минимизировать их последствия.

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Что предлагает Гетманцев

Одним из важнейших элементов комплексной пенсионной реформы, по мнению Гетманцева, должен стать гарантированный минимальный уровень пенсионного обеспечения. В своих предложениях в Бюджетную декларацию он предложил установить минимальную пенсию поэтапно:

6,5 тыс. грн. в 2027 году;

8 тыс. грн. в 2028 году;

10 тыс. грн. в 2029 году.

По словам Гетманцева, такое повышение позволит в первую очередь лучше защитить людей, у которых пенсия сформировалась ниже из-за невысоких доходов или периодов уплаты минимальных взносов, а это преимущественно именно категория пенсионеров, среди которых больше всего женщин.

Напомним

Как сообщал Минфин, украинцам следует начинать формировать собственные пенсионные накопления за 20−30 лет до выхода на пенсию, а не откладывать этот вопрос до 45−55 лет. Об этом глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Алексей Семенюк.

По его словам, долгосрочные сбережения должны стать одним из источников финансовой независимости человека в старшем возрасте.