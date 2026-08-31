Украина вошла в число ключевых defense-tech рынков Европы

Украина вошла в группу наиболее быстро развивающихся оборонно-технологических рынков Европы вместе с Финляндией и Эстонией, а по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций в сектор Space & Defence за период с января 2021 года по ноябрь 2025 года заняла третье место среди рассмотренных европейских стран. Об этом свидетельствует исследование Colliers Defence Deployment: How Europe's military build-up and transformation reshapes property demand, проанализированное аналитическим центром Experts Club.

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Рейтинг стран по уровню развития defense tech по классификации Colliers:

Tier 1 — европейские лидеры:

Великобритания Германия Франция Турция

Tier 2 — высокотехнологичные специализированные рынки:

Швеция Италия Испания Норвегия Польша

Tier 3 — быстрорастущие disruptors:

10−12. Финляндия, Эстония и Украина

Внутри каждого уровня Colliers не присваивает странам отдельные места, поэтому позиции 10−12 для третьей группы являются условным отображением трехуровневой классификации, а не официальным ранжированием Украины по Финляндии или Эстонии.

Авторы исследования характеризуют Великобританию и Францию как сложные развитые военные государства, Германию — как инженерную основу европейской промышленности, а Турцию — как быстро растущего и уже проверенных в боевых условиях производителя масштабируемых технологий.

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Вторая группа специализируется на отдельных высокотехнологичных направлениях — сенсорах, аэрокосмических технологиях, военно-морских системах, ракетной технике и международных оборонных программах.

Украину, Финляндию и Эстонию Colliers выделяет именно за скорый рост новых технологических компетенций. При этом об Украине речь в отчете идет отдельно: страна названа одним из ведущих европейских defense-tech рынков в сфере технологий, развивающихся непосредственно под влиянием боевого опыта, прежде всего беспилотников, искусственного интеллекта, радиоэлектронной борьбы и автономных систем.

Еще более сильная позиция Украины заметна в отдельном рейтинге Colliers по прямым иностранным инвестициям.

На основании данных fDi Markets, компания проанализировала вложения в области Space & Defence в странах Emerging and Western Europe за январь 2021 — ноябрь 2025 года.

По величине столбцов опубликованного Colliers рейтинга первая десятка выглядит следующим образом:

1. Великобритания

2. Румыния

3. Украина

4. Франция

5. Латвия

6. Германия

7. Литва

8. Северная Македония

9. Польша

10. Болгария

Далее расположились Италия, Люксембург, Бельгия, Испания, Финляндия, Турция, Португалия, Венгрия, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Норвегия, Чехия,Дания, Словакия и ряд других стран.

Таким образом, Украина в исследовании Colliers является третьим крупнейшим получателем FDI в Space & Defence среди рассмотренных европейских рынков, уступая только Великобритании и Румынии и опережая Францию и Германию.

При этом Colliers в графике не приводит рядом со странами точные денежные значения инвестиций, поэтому Experts Club считает корректным использовать именно позицию в рейтинге, не переводя высоту столбцов в приблизительные суммы.