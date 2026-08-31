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31 августа 2026, 8:59 Читати українською

В Сербии начали серийный выпуск гуманоидных роботов — первый в Европе

29 августа в сербском Шабаке официально запущено серийное производство человекоподобных роботов в рамках совместного проекта китайских компаний Minth Group и AGIBOT. Агентство развития Сербии (RAS) называет эту площадку первой в Европе базой массового производства гуманоидных роботов. Первая очередь проекта оценивается в 20 млн евро. Об этом сообщает Сербский экономист.

29 августа в сербском Шабаке официально запущено серийное производство человекоподобных роботов в рамках совместного проекта китайских компаний Minth Group и AGIBOT.

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Детали производства

Производство развернуто на действующей площадке Minth Metal Parts Majur в Шабаке. Первый собранный робот получил серийный номер непосредственно во время церемонии открытия, в которой приняли участие президент Сербии Александр Вучич, основатель Minth Group Цин Жунхуа, представители AGIBOT, правительства Сербии, города Шабац и Агентства развития Сербии.

«Сегодня Сербия шагнула в будущее и продемонстрировала, что способна двигаться вперед со скоростью, недостижимой для многих более развитых стран Европы», — заявил Вучич на открытии предприятия.

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По словам президента, на первом этапе предприятие рассчитывает собирать более 5 тыс. роботов в год, а сначала непосредственно на новом направлении будут работать около 200 человек. В перспективе проект должен перейти от сборки к более глубокой локализации производства. Учитель подчеркнул, что считает принципиально важным появление на работах маркировки Made in Serbia.

Следующий этап проекта значительно масштабнее. Minth намерена построить в Инджии Robotics Industrial Park с общим объемом запланированных инвестиций около 200 млн евро. В нем предполагается объединить производство роботов, беспилотных систем, аккумуляторов и других высокотехнологичных компонентов.

После реализации проекта заявленная мощность может достичь 20 тыс. человекоподобных роботов и роботов-собак в год, ориентированных как на европейский, так и на мировой рынок.

Проект интересен, прежде всего, тем, что технология поступает в Сербию не от небольшой экспериментальной компании. Технологическим партнером Minth выступает шанхайская компания AGIBOT Innovation, основанная в 2023 году и специализирующаяся на embodied AI — сочетании искусственного интеллекта с работами, способными воспринимать окружающую среду, принимать решения и выполнять физические задачи.

По данным исследовательской компании Smart Analytics Global, в первом полугодии 2026 г. мировые поставки человекоподобных роботов составляли около 19,1 тыс. единиц, увеличившись на 272% по сравнению с предыдущим годом. AGIBOT поставила примерно 8,4 тыс. роботов и заняла 44% мирового рынка, опередив Unitree Robotics с долей 31%. Таким образом, технологический партнер сербского проекта является крупнейшим поставщиком человекоподобных роботов в мире по объему поставок.

AGIBOT уже имеет собственное производство в Шанхае. Первая тысяча универсальных роботов компания выпустила в начале 2025 года, а к середине 2026 года общий объем производства, по данным RAS, достиг 15 тыс. единиц.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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