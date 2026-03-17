«Образование для машин»: Китай создает школы для гуманоидных роботов

В Китае появляются специальные школы и базы данных, где гуманоидные роботы отрабатывают практические навыки для выхода на промышленные площадки. Об этом сообщает interestingengineering.com .

Роботы наступают

Китай ускоряет переход гуманоидных роботов от демонстрационных показов к реальному использованию в производстве и логистике.

В стране появляются школы роботов, где обучают человекоподобных машин выполнять разнообразные практические задачи с целью коммерческой реализации новейших разработок в сфере робототехники.

После того, как в феврале во время весеннего праздника были продемонстрированы технические достижения, провинции Аньхой, Чжэцзян и Шаньдун активно создают учебные центры для ускорения выхода робототехники на рынок. В Шаньдуне уже сейчас десятки гуманоидов осваивают базовые навыки: перенос подносов, складывание одежды и извлечение воды с полок.

Создание базы данных для обучения роботов

Обучение роботов требует гораздо более сложного объема данных, чем большинство других областей искусственного интеллекта. В отличие от текстов или изображений, которые можно найти в Интернете, данные для человекоподобных машин необходимо создавать посредством непосредственного взаимодействия с самими роботами.

Речь идет об информации о движении суставов, скорости, вращении, визуальных сигналах, прикосновении, давлении и силе. Для поддержки этого процесса уже создано более 40 государственных центров сбора данных для робототехники, из которых 24 действуют на сегодняшний день.

Такие площадки обычно располагаются в больших помещениях, похожих на офисы, где десятки роботов работают рядом с людьми, повторяя простые операции для создания и фиксации подробных данных о ключевых движениях.

Практические результаты

Leju, компания, разрабатывающая человекоподобных роботов и запустившая учебный центр в Шицзячжуане, Хэбэй, при государственной поддержке, создала среду с различными зонами: линией разработки автотранспортных средств, умным домом и учреждением по уходу за пожилыми людьми, общей площадью около 930 м². Здесь действуют 16 учебных программ для роботов.

В ряде случаев роботов оснащают системами виртуальной реальности и захвата движения, что позволяет выполнять задачи по возврату пустых коробок, сортировке материалов и упаковке продукции. В одном из центров ежегодно формируется около 6 миллионов записей данных, что является одним из самых высоких показателей в стране. По данным центра, гуманоидные системы освоили более 20 функций, а уровень успешности задач составляет около 95%.

Еще одна учебная площадка в провинции Хубэй работает с около 100 гуманоидами, которые повторяют такие действия, как складывание и глажка одежды и протирание столов, сотни раз создавая различные сценарии для совершенствования моделей.

От обучения к промышленным решениям

«Если не обучать роботов в реальных условиях, технология не сможет действительно продвинуться вперед», — отметил Ли Чао, технический директор и соучредитель Deep Robotics.

«При наличии государственной поддержки внедрения роботов мы можем развернуть реальные системы и открывать новые сценарии использования. Именно это тот аспект, которому обычно завидуют за рубежом», — добавил он.

Такие учебные центры уже приносят реальный доход робототехническим компаниям: три станции сбора данных в Цзянси, Гуанси и Сычуани обеспечили продажи человекоподобных роботов UBTECH Robotics на сумму примерно 566 миллионов юаней (около 121,9 миллиарда вон).

Ожидается, что первые гуманоиды появятся в производстве — на автозаводах и в логистике, где многие задачи являются простыми и повторяющимися, и именно эти сферы станут первыми тестовыми площадками для дальнейшего расширения возможностей робототехники в промышленном секторе.